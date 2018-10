Henger fremdeles på lyktestolpene

De har hengt langs gatene nær to måneder etter arrangementene. Blues- og Byfest står det preget på by-bannere langs kommunale gater. Neste uke skal de «foreldede» flaggene ned fra stolpene.

Arrangører som benytter kommunens lyktestolper til å profilere egne arrangement, har ansvar for å ta ned bannere etter avviklet arrangement. Nå har Byfest og Blues in Hell-bannere fått pryde stolpene nær to måneder for lenge.

– Vi har vært i en prosess om både hvem som skal bekoste dette, og hvem som har tillatelse til å operere med lift langs gatene, sier prosjektleder Odd Petter Haugseth ved Stjørdal Næringsforum, som delvis administrerer denne måten for profilering. Noen har reagert på at bannere kan oppleves som feilinformerende etter at arrangementene er avviklet. Samme syn har også næringsforumet.

– Det er uheldig at det går så lang tid før disse tas ned. Vi hadde fredag et eget møte om dette temaet. Nå konsolideres dette ved at vi neste uke tar ned både bannere og pinner i Ole Vigs gate. Nye skal etter hvert opp i arrangørbyen Stjørdal. Så langt har dette gitt grei oppmerksomhet for de det gjelder, som VM i Rallycross, Landsskytterstevnet, Byfest og Blues in Hell. Bannere skal videreføres, sier Odd Petter Haugseth hos Stjørdal Næringsforum.