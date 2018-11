Begeistret etter prøvetur i helsehuset

Sist oppdatert 20/11/2018 kl 12:46

DMS-sjef Ann-Sissel Helgesen skulle helst hatt det nye helsehuset i går. Etter en virtuell omvisning i det kommende bygget gleder hun seg enda mer til å få det ferdig.

– Dette blir så bra. Det er gjort en så fantastisk jobb. Ann-Sissel Helgesen er leder ved Værnesregionen distriktsmedisinske senter (DMS) og skryter hemningsløst av jobben som er gjort for å få igangsatt bygging av helsehus. Nylig tok Helgesen på seg VR-briller og fikk en virtuell omvisning inn i prosjektet.

– Helst skulle det vært bygd for fem år siden, så det er på høy tid. Men når det først blir nå, så blir det så bra, sier Ann-Sissel Helgesen.

– Nesten uforsvarlig i dag

Dagens DMS har 20 pasientrom. Antallet blir omtrent det samme i andreetasjen av det nye helsehuset. Kvaliteten derimot blir en helt annen.

– Slik situasjonen er i dagens lokaler er det nesten ikke forsvarlig å drive vår virksomhet. Og ikke minst har vi en befolkning i dag som ønsker sitt eget toalett på pasientrommet, sier Helgesen.

I dag må pasientene ut på gangen for å gå på toalett og for å holde sin personlige hygiene i orden. I helsehuset blir verden en helt annen.

– Vi får 19 topp tilrettelagte rom. Vi får isolatmuligheter som vi ikke har i dag og vi får et treningsareal, sier DMS-lederen, som bare ser fram til huset står ferdig senhøsten 2020. Såfremt politikerne sier ja til prosjektet.

– Det håper jeg inderlig at de gjør. Dette er et topp prosjekt. Blir det ikke helsehus må det uansett nye lokaler til for iallfall oss og legevakta, sier Helgesen.

Tryggere for alle

Alt blir bedre i det nye huset kontra dagens situasjon ved DMS. Mulighetene for bruk av velferdsteknologi er en helt annen, som vil lette hverdagen både for pasienter og ansatte.

– Vi får lege i huset døgnet rundt, året rundt. Det blir rett og slett tryggere for pasientene og våre ansatte, sier Helgesen, som også gleder seg til at det kommer flere spesialistlegepoliklinikker. Nøyaktig hvilke poliklinikker er ikke endelig avklart og signert, men det skjer snart.

Trenger politisk ja

Mange var interesserte i å ta på seg VR-brillene mandag da muligheten bød seg i rådhusets kantine. I løpet av noen minutter kunne du «vandre» rundt i det nye bygget og se både fasiliteter og romløsninger.

Helsehuset står nå på sakskartet til politikerne. Formannskapet vedtok å utsette saken til et ekstra formannskapsmøte torsdag ettermiddag. Deretter er det kommunestyret på torsdag kveld som sluttbehandler saken. Prosjektet har en kostnadsramme på 290 millioner kroner. Av disse er det budsjettert med 40 millioner kroner i kommunal egenfinansiering. Både Husbanken og kommunens deltakelse i SIO-prosjektet bidrar med store summer i prosjektet.

Byggestart for helsehuset som bygges mellom Yrkesvegen og Breidablikkvegen er satt til april neste år.