Her blir det 187 nye parkeringsplasser

Kommunen vil bygge, og leie ut, 187 parkeringsplasser på Tangen.

Det er et parkeringsproblem på Tangen Næringsområde i dag. I områdene ved Nord Universitet og Helse Midt-Norge er det trangt om plassen, men rådmannen har funnet en mulig løsning.

Det er gjennomført en prosjektering av parkeringsplass på området mellom Tangen Næringsbygg, som blant annet huser Nord Universitet og Sjøsiden Kjøpesenter hvor Obs Bygg og Skeidar holder til.

– Enhet kommunalteknikk har gjennomført en prosjektering av parkeringsplass på dette området med 187 nye parkeringsplasser som første byggetrinn. Dette med bakgrunn i at en utbygging av et garasjeanlegg på området må gjennomføres etappevis samtidig med utviklingen av Tangen Næringsområde. Ved fremtidig utbygging/fortetting på Tangen Næringsområde vil det være mulig å bygge ut garasjeanlegg i flere plan samtidig med finansieringsmuligheter for bygging og drift tilpasset behov, skriver rådmannen i et saksframlegg til formannskapet.

Første byggetrinn med 187 plasser vil koste tre millioner kroner. Det er en forutsetning at drifts- og kapitalkostnader dekkes gjennom utleie av plasser.