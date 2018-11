Her er julehandelen i gang

Sist oppdatert 01/11/2018 kl 13:18

NLM Gjenbruk har samlet julepynt og julenisser gjennom hele året. Nå er julens pynt klar i bruktbutikken langs Stokmovegen i Stjørdal.

Kjell Kolbrek og staben hos NLM Gjenbruk har gjennom hele året tatt imot gjenstander som hører julen til. Giverne har vært mange, posene har blitt fulle og Kolbrek har før åpningen nå i dag satt ut deler av beholdningen i butikken.

– Vi har mange varianter varer som hører til advent og julen. Løpere, gamle julekuler, lysestaker, julenisser i flere varianter. Mye pynt og duker i julefargene har vi også, sier Kjell Kolbrek ved NLM Gjenbruk i Stokmovegen.

– Ligger det noe nostalgi i varene før denne advent?

– Det er klart at vi har varer fra flere tidsperioder. De eldste julekulene våre kan godt være fra 1930-tallet. Når det gjelder dekor og julenisser er nok disse litt mer moderne. Gjerne fra 1960-1980 tallet. Løpere i julens farger er gjerne flott håndverk. Det samme gjelder heklede duker. Nå er det fullt mulig å gjøre en god handel før man skal pynte mot advent, sier Kjell Kolbrek hos NLM Gjenbruk. Kolbrek påpeker at varene er rene og pene før de tilbys for salg fra og med torsdag.