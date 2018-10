– Dette er bare helt topp. Her får vi energi. Anne-Brit Bjørnevik er 69. Da hun fylte 66 gjorde hun som hun ville og begynte med yoga.

– Jeg er så imponert over disse seniorene. Hilde Ravnå Bjørnstad driver Sankalpa Yoga & Ernæring i Stjørdal og får liksom ikke til å skryte nok av de godt voksne damene som akkurat i dag er på senioryoga.

Faste gjester

Her er damer både rett oppunder og godt over 70. Alle med en kroppsbeherskelse og kroppsstyrke som mange som er mange tiår yngre kan misunne dem.

– Det er veldig avslappende. Vi blir sterkere og vi får en indre styrke. Det hjelper mentalt også, sier Anne-Brit Bjørnevik. 69-åringen har stort sett holdt seg i form mellom alle timene hun jobbet ved Statoil-stasjonen i Hegra, men etter at hun åpnet øynene for yoga som 66-åring har formen blitt mye bedre.

– Det er stor forskjell siden jeg startet ja, medgir Hegras-kvinnen.

Nå er hun fast gjest på senioryoga hos Sankalpa og der har hun fast følge av mange andre damer. Inni sin egen konsentrerte boble gjør de øvelser som tyder på sterke kropper. Kjernemuskulaturen får virkelig kjørt seg der damene pusher grenser i alle retninger.

– Jeg anbefaler dette til alle. Absolutt alle, sier Oddrun Granås. Hun er 70 og yogaveteran.

– Jeg har prøvd litt yoga før jeg startet her også, og nå er jeg med på det meste. Her er det så mange ulike tilbud, så er jeg er med på noe nesten hver dag, sier Granås.

Myk instruktør

Sankalpa-sjefen Hilde Ravnå Bjørnstad er mektig imponert over det hun ser rundt seg inne i treningssalen.

– Disse seniorene er litt videregående og de har blitt så sterke. Det er bare å se hva de er i stand til å gjøre, sier Bjørnstad, som har mange ulike yogatilbud i sine nye lokaler i Stjørdal sentrum.

Hun instruerer, rettleder og pusher damene på en myk måte.

– Vi er så glade i Hilde. Hun har en så behagelig måte å instruere på. Her senker vi skuldrene og yter vårt beste, sier damene, som nyter en god kopp te og en bra prat etter endt halvannen yogatime.

Energipåfyll

– Dette er livskvalitet det, sier Anne-Brit Bjørnevik på tur ut av Sankalpa-lokalene. Et bredt smil er på, skuldrene senket og livet er uten stress.

– Vi får påfyll av energi ved å trene her. Det er tungt, men jeg har mye mer energi når jeg er ferdig enn før jeg starter på timen. Dette er fysisk hard trening, men det er også mental trening, sier Bjørnevik.

Det er damer som fyller opp senioryogaen så langt, men det betyr ikke at dette er et område som er forbeholdt damene.

– Her har «kaillan» skulle vært også, sier damene og flirer. Det er ingen tvil om at de mener at mange flere hadde hatt godt av en time på gulv og matter inne hos Hilde Ravnå Bjørnstad og hennes kolleger.

– De skulle hatt seg i vei ja, men det får de finne ut av selv, er gjennomgangsmelodien hos de meget sterke og godt trente damene.