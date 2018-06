Sist oppdatert 03/06/2018 kl 19:56

Mange har sterk tilknytning til Stjørdals brune pub. Da Anne Brit Østerås våknet opp etter 21 døgn i koma, var det å besøke Bamses noe av det første hun tenkte på.

– Her føler jeg meg hjemme, forteller stamgjesten Østerås.

16. mai i år feiret puben 27 år, noe som i seg selv er en prestasjon for en utelivsbedrift i Stjørdal.

Bamses er stort sett ganske så lik som den alltid har vært. For et snaut tiår siden ble biljardbordet flyttet en smule, noen ekstra benker ble satt inn og andreetasjen ble åpnet for karaokesang og trubadurer, men ellers er det få forandringer inne i lokalet.

Det er heller ingen umiddelbare planer om store reformer i pubens uttrykk, og det er akkurat slik gjestene liker det. Ingen fiksfakserier og fiffige installasjoner finnes, ingen fancy pastellfargede paraplydrinker med grønnsaker serveres og på veggene henger det bilder og noen BH-er som minnerike bevis på at det også kan gå litt hett for seg innenfor de brune veggene.

For det er nettopp det Bamses Pub er. Et ærlig samlingssted hvor alle kan være seg selv, og hvor alle snakker med alle.

Kan bli flyttet

Derfor blir kundene opprørte når det blir snakk om å flytte eller legge ned puben. Det foreligger planer om å rive bygningen, som for drøyt 100 år siden var bilfabrikk. Delene kom i kasser med skip, og bilene ble montert i Stjørdal. Totalt ble et 70-talls Ford´er bygd i lokalene til Bamses pub, ifølge pubverten Stig Ole Teigen.

Nabobygningen, hvor China Palace holder til, åpnet noen måneder før Bamses for 27 år siden. Der foregikk det tidligere sykkelproduksjon, og etter planen skal også dette bygget bli med i dragsuget. Hittil har ikke planene blitt iverksatt, men skulle det skje må Teigen og hans ansatte finne seg i å flytte puben på seks måneders varsel.

– Det blir forferdelig hvis Bamses blir flyttet eller lagt ned, sier Østerås.

Tilbakekomsten

Hun mener i likhet med mange andre av dem som ofte frekventerer den brune puben, at den er viktig for så mange. For Østerås ble puben en avgjørende motivasjonsfaktor den dagen hun våknet opp av koma i november 2017. En dobbeltsidig lungebetennelse og forgiftning i kroppen hadde bokstavelig talt satt henne ut av spill i tre uker.

– Da jeg våknet, var det å komme tilbake til Bamses det eneste jeg tenkte på. Jeg måtte lære å gå igjen, og første kvelden jeg greide å komme hit ble jeg møtt med mange gode klemmer og folk som uttrykte glede over at jeg hadde overlevd. Noen spanderte til og med en Irish coffee på meg. Det var så hyggelig, forteller hun.

Besøkt Bamses i 27 år

Østerås har akkurat slengt seg i fanget på Frode Hammerhaug, når hun forteller om sitt forhold til Bamses Pub. Hammerhaug og kompisen Roar Blomli, som sitter ved siden av i sofaen inne i etablissementet, er blant stamgjestene som har besøkt Bamses i alle de 27 årene puben har eksistert. Hammerhaug nikker vedkjennende til Østerås sine betraktninger.

– Skulle det bli i meste laget med alkohol og at jeg jabber alt for mye, får jeg en klapp på skulderen og servert en kaffekopp med å beskjed om å drikke den opp

– Bamses er viktig for Stjørdal. Mange snakker dritt om stedet, og tror at det er bråk og leven her hele tiden, men Bamses er en samlingsplass. Stjørdalingene er ikke flinke i det hele tatt til å støtte oppunder Bamses. I stedet sitter de hjemme og drikker til midnatt, og så raver de ut på byen. Etterpå klager de over at det er så dårlig uteliv i Stjørdal, sier han.

Hammerhaug jobber innenfor asfaltbransjen, og dukker for det meste opp i helgene.

– Jeg liker ikke å sitte hjemme, og tar heller en tur hit når anledningen byr seg.

Noen kvelder blir heftigere enn andre, men Hammerhaug har greid å holde seg i skinnet.

– Skulle det bli i meste laget med alkohol og at jeg jabber alt for mye, får jeg en klapp på skulderen og servert en kaffekopp med å beskjed om å drikke den opp. Det aksepterer jeg glatt, jeg ønsker ikke å bli utvist, sier han smilende.

Hammerhaug synes det blir leit hvis Bamses må flytte til andre lokaler.

– Bamses og denne bygningen hører sammen. Det er her puben hører hjemme.

Daglig kaffekopp

Roar Blomli er uten tvil den faste kunden med kortest reisevei. Rundt 20 sekunder tar spaserturen fra nabobygningen over til Bamses. I sofaen nyter han en kaffekopp, noe han forøvrig gjør så og si hver eneste dag.

– Jeg fikk diabetes, og fant ut at sykdom og alkohol ikke gikk i hop. Derfor kuttet jeg ut øldrikkingen for fire år siden.

– Jeg vil støtte opp om Bamses. Det er her jeg alltid har vært, og det er her jeg trives best. For meg er det blitt en tradisjon å stikke innom og ta en kaffekopp like etter at puben åpner i kveldingen, sier han.

Blomli brukte tidligere å ta seg et glass øl på puben, men helsen går først.

Fra Lødingen

Selv om de faste kundene som regel er i overtall, dukker det stadig opp nye besøkende. Da Stjørdals-Nytt stakk innom puben, spaserte tre blidspente damer fra Lødingen på Hinnøya i Nordland inn i lokalet. De hadde akkurat landet på Værnes, men måtte ta en overnatting på flyplasshotellet før ferden gikk videre til den vakre greske øyen Santorini. Fire ensformige og sterile hotellvegger fristet ikke denne vakre førsommerkvelden.

– Vi kommer ikke lenger, og det trenger vi heller ikke. Her er det flott.

– Vi hadde aldri hørt om Bamses Pub før, men vi er svært glade for å komme hit. Flyet går klokken 06.00 om morgenen, og det var så kjedelig på hotellet. Derfor gikk vi fra Værnes til Stjørdal, og det første vi så var Bamses Pub, sier Bjørg Bjugg, Mira Sterner og Tine Bjugg.

Sjansen for at turistene som mellomlandet på vei til sin etterlengtede sydenferie skulle få se mer av Stjørdals sentrum, minsket i takt med at stemningen steg.

– Vi kommer ikke lenger, og det trenger vi heller ikke. Her er det flott.

Det hører med til historien at nordlendingene ikke forlot Bamses før etter drøye fire timer, og som takk for besøket kjørte en av vaktene de takknemlige damene tilbake til hotellet og noen timers søvn før ferden gikk videre.

Lovte sin far å holde ut

Å drive en pub i Stjørdal er ingen enkel øvelse. Pubkultur, som finnes i mange andre land, man skal ikke lenger enn til Danmark før vanene er helt annerledes enn her hjemme, er nærmest ikkeeksisterende. Økonomisk blir derfor Bamses aldri noen gullgruve for Teigen. I 2012 gikk han konkurs, men bestemte seg raskt for å fortsette videre.

– Jeg lovte min avdøde far at dette skal bli min siste arbeidsplass, og at jeg skal bevare puben så godt som jeg kan. Da må man bare holde ut. Grunnen til at det går greit økonomisk, er at jeg jobber mye de dagene omsetningen er lav, sier 52-åringen, som har drevet puben siden 2009.

For Teigen er trivsel og samhold det viktigste.

– Mange kunder sier at Bamses er en kulturinstitusjon, og ikke en pub. For meg er det ikke viktig at kundene drikker alkohol, men at de skal ha det trivelig. På Bamses kan de stikke innom for å spille biljard eller dart, og ta en kaffe eller en brus om de ønsker det. Spør de om vann, får de også det, sier han.

Pubverten mener Bamses har fått et ufortjent rykte. Når det står en notis i avisene om bråk på et utested i Stjørdal, tenker mange at dette må ha skjedd hos Bamses.

– Vi er kjappe med å ringe politiet, nettopp for å unngå bråk. Politiet har sagt til oss at det er bedre at vi ringer før det utarter seg, og det følger vi. Vi har fått et ufortjent rykte, men det er lite bråk og slåssing her. Vi vil ikke ha det slik, sier Teigen.

30-årsjubileum

Bamses Pub feirer om tre år 30-årsjubileum, men hvor dette skal foregå er det ingen som vet. Heller ikke Teigen.

– Jeg vet ingenting om fremtiden, men jeg forholder meg til det som er lovet. Hvis kontrakten blir sagt opp, må jeg ut på seks måneders varsel. I et møte vi hadde, hørtes det i mine ører ut som om huseierne er pliktige til å finne meg en ny drivverdig plass hvis bygningen blir revet.

Teigen er glad for all hjelp han kan få hvis flyttingen blir en realitet.

– Jeg vil også få hjelp av Ringnes til å starte et annet sted. Vi har vært kunder i mange år, og de sier jeg er den plassen i Stjørdal som selger mest øl.

Tar med inventaret

De som frykter at Bamses på et nytt sted skal bli et hipt og heftig utested med blinkende lys i neonfarger innrammet med glatte og kjølige vegger og en bar som bader i speil og marmor, kan ta det helt med ro.

– Jeg tar med meg alt av inventar til den nye plassen, og det skal bli som før, forteller Teigen, som sist vinter var alvorlig syk og måtte holde seg unna pubdrift i lang tid.

– Da var jeg bekymret. Ikke bare over sykdommen, men også over driften. Jeg er heldig som har mange som hjelper meg, og i denne perioden stilte mange gode venner opp og bidro til at kundene ikke skulle merke noen forskjell.

Puben er viktig for mange, og mange utflyttede stjørdalinger dukker med jevne mellomrom opp for å finne tilbake til puben de tilbrakte noen kvelder på da de var yngre. Andre som besøker Stjørdal i jobbsammenheng og spør etter en brun pub, blir ofte anbefalt et besøk hos Teigen.

– For ikke lenge siden dukket en engelskmann opp en ettermiddag. Han skulle bare ta et par øl, før han gikk videre. Engelskmannen ble hele kvelden, og fortalte at det var akkurat en slik plass han savnet i hjemlandet. Det fantes visst ikke så mange tradisjonelle puber i England, sier Teigen.