Sist oppdatert 01/11/2018 kl 18:52

Strikken-damene i Meråker var skeptiske da de måtte flytte butikken sin i sommer. Noen måneder etter er de sjeleglade for det.

– Vi har en åpning om å komme tilbake til nybygget som skal komme opp, men vi er veldig usikre. Kari Stensen og Hanne Risvold tok over Strikken i Meråker for fem og et halvt år siden. Det var nok ikke alle som hadde helt troen på prosjektet, men de to kreative og arbeidsomme damene har motbevist alle dystre spådommer. Og nå smiler de bredere enn noen gang fra de nye lokalene i næringsbygget.

– Det har iallfall ikke gått noe dårligere enn der vi var før, sier Kari Stensen. Og der de var før var altså i NTE-bygget helt inntil E14.

– Her følte vi oss hjemme med en gang, sier Hanne Risvold og Kari Stensen.

Hjemmekoselig atmosfære

Det er lunt, det er hjemmekoselig og butikken føles både større og mer oversiktlig enn gammelbutikken. Både butikkdriverne og kundene føler på det samme selv om det ikke helt stemmer med virkeligheten.

– Vi har ikke helt oversikt over kvadratmetrene, men det er nok ikke særlig mye større her, men det er litt enklere rom. Utvalget er også omtrent akkurat det samme som før, sier Stensen og Risvold.

Usikre på retur

De to Strikken-damene har ikke bare garn og strikkeutstyr; her er det hylle opp og hylle ned og bord fylt med gaveartikler litt utenom det vanlige.

– Det meste kjøper vi inn fordi vi liker det selv, så klart. Innimellom er det nok bare vi som liker det også, sier de og flirer. Men de er absolutt godt fornøyd og har troen på en god framtid for både Strikken og Meråker sentrum.

– Vi har tilbud om å flytte tilbake, men akkurat nå må vi vel si at vi er litt usikre på akkurat det.

Kari Stensen og Hanne Risvold er opptatt av Strikken, men de tenker og prater mye om Meråker sentrum, – om muligheter og begrensninger.

– Det går an å få til et triveligere sentrum, slår Kari Stensen fast. De nevner at de savner en liten blomsterbutikk, et apotek, et pol som ikke trenger å ha åpent alle dager og ikke minst en kafé.

– Vi må strekke oss litt lenger, sier Stensen.

Det lille ekstra

Både meråkerbygger, veifarende og ikke minst hyttebeboerne er gode Strikken-kunder. Nettopp blant alle de som tilbringer helger og ferier i Meråker ser de to driftige kvinnene muligheter.

– Det handler aller mest om å klare å gi det lille ekstra. For oss er det helt nødvendig at vi er en butikk som innfrir på alle mulige måter, både med vareutvalg og service, for å kunne eksistere. Da må vi sørge for å gi litt ekstra – det skal være ekstra trivelig å komme til oss, sier Hanne Risvold og Kari Stensen.

Inviterer til strikkernes julebord

Strikken i Meråker arrangerer sammen med Knit Me i Stjørdal for aller første gang strikkernes julebord. Det foregår den andre helga i november på Teveltunet og her blir det stort sett strikkekos fra morgen til kveld.

– Dette blir en koselig strikkehelg før jul med oss i Knit Me og Strikken Meråker. I de lune omgivelsene på Teveltunet finner vi førjulsroen med strikkekos, strikkeinspirasjon, og ikke minst mye god mat og drikke, sier Kari Stensen og Hanne Risvold.

Her blir det minimesse, det blir mange ulike workshops og ikke minst så kommer «villmannen» Jens Kvernmo. Knit Me har designet «Et vilt liv»-genser og hovedpersonen selv kommer til strikkernes julebord og forteller både om sitt liv i villmarken og strikkekolleksjonen.

– Dette blir ei aldeles herlig helg med muligheter å være med både hele helga og kun på lørdagen da det er mest strikkefaglig, sier Kari Stensen.