Her forstår kapteinen at han har sikret ett superviktig poeng

Sist oppdatert 08/09/2018 kl 18:14

To minutter før slutt tok kaptein Vegard Fiske ansvar, steg til værs, og headet inn scoringen som sikret ett Blink-poeng mot Nardo.

Det så stygt ut når stadionklokka tikket mot 88 minutter på Blinkbanen. Nardo tok ledelsen etter 20 minutter av førsteomgangen og hadde stort sett god kontroll. Stjørdals-Blink slet med å spille seg til sjanser, men mot slutten av kampen fikk de lagt litt trykk på Trondheims-laget og og var farlig frampå på noen dødballer. Og det var nettopp en dødball som sikret det som kan vise seg å bli et superviktig poeng for Blink. Lars Ramstad tok fart, kastet et langt innkast og kaptein Vegard Fiske raget høyest. Headingen gikk inn bak Nardo-keeper Henrik Mathias Bakke.

Det målet sørget for at Blink fortsatt er bare ett poeng bak Nardo på tabellen, og ikke fire som det lå an til før utligningen. I og med at Vålerenga 2 tapte 3-2 mot Skeid tidligere i dag er Blink akkurat nå over streken, med ett poengs margin.

Neste poengmulighet for Stjørdals-Blink er hjemme mot Bryne neste søndag.

Blinks lag mot Nardo: Thomas Lia, Lars Ramstad, Bjørnar Hove, Vegard Fiske, Glenn Walker, Vegard Voll, Sander Erik Kartum, Henrik Kjeldsen Dahlen, Ole Kristian Rødahl, Sondre Stokke og Nedzad Sisic. Benyttede reserver var Andreas Rye, Marius Augdal og Jørgen Sollihaug.