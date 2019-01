Her skal bare busser få kjøre

Det kommunale trafikksikkerhetsutvalget ønsker at bare busser skal få bruke busslomma ved Halsen ungdomsskole.

– Skateparken har blitt et populært tilholdssted for både skatere og øvrige personer. Dette har medført økt trafikk både i forhold til biler, mopeder og firehjulinger. Denne økte aktiviteten med motorvogn har etter hvert blitt et problem, med klager fra beboere, ansvarlige for skateparken og henvendelser fra politiet, skriver kommunens «veisjef» Ketil Fiskvik i sin vurdering til trafikksikkerhetsutvalget.

– I dag er det innkjøring til den store holdeplassen både fra vest og øst. På plassen er det skiltet bussholdeplass, noe som ikke respekteres eller overholdes. Plassen er stor og det kan diskuteres om hele plassen er bussholdeplass eller ikke. Fra flere involverte instanser og parter er det nå ytret ønske om noe mer tydelige restriksjoner i forhold til den etter hvert økende aktivitet av motorkjøretøy i området, sett i sammenheng med bussholdeplassen, mener Fiskvik.

Derfor foreslår han nå at innkjøringene skiltes med «Innkjøring forbudt for motorvogn» med presisering om at det ikke gjelder buss.