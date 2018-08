Hetland leder Meråkers Kina-prosjekt

Sist oppdatert 28/08/2018 kl 11:10

Tor Arne Hetland blir sportssjef for Kina-prosjektet til Meråker videregående skole.

Meråker videregående skole har inngått en intensjonsavtale om samarbeid med Team China/Chinese Rowing Association fram mot OL i Beijing 2022. I tillegg er det signert en kontrakt om utdanning og trening for ett år i idrettene langrenn og skiskyting,- med partene China Winter Sports Administration og Chinese Rowing Association, heter det i en pressemelding fra Meråker videregående skole.

Avtalen er basert på en Action Plan on Sport Exchange mellom Norge og Kina inngått 11.mai 2018. Skolen er dermed en del av Norges offisielle samarbeid med Kina, og har et tett samarbeid med Norges Idrettsforbund. Tidligere landslagssjef i langrenn, Tor Arne Hetland er ansatt som sportssjef for prosjektet Team China Meråker. Hetland er også tidligere elev ved Meråker videregående skole.

Det er lyst ut elleve stillinger knyttet til prosjektet, og det pågår en prosess med ansettelser av trenere og annet driftspersonell.

Prosjektstart er planlagt til 1.oktober 2018. Da ankommer 40 utøvere, samt 5 i støtteapparatet til Team China, heter det i pressemeldingen.