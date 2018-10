Historisk flyvning på Værnes

I dag tok det første elektriske flyet av på Trondheim lufthavn Værnes. Pilot var konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen som tok flere passasjerer med.

Det to-seters elektrisk drevne Alpha Electro G2 er et slovensk småfly, og utgjør med denne flyvningen en unik barrierebrytende ny utvikling innen europeisk luftfart. Selv om flyet kan virke lite, representerer det en teknologi med strømkraft som fremtidens fly i første rekke på kortbanenettet vil kunne implementere i årene som kommer. En av ti passasjerer som fikk en luftig tur over Stjørdal var Joar Håve fra Arbeiderpartiet.

Støtte fra alle hold

– Når jeg fikk denne muligheten til en historisk flytur med det første elektriske flyet kunne jeg ikke si nei til å bli med. Tenk å få sitte ved siden av sjefen for Avinor, Dag Falk-Petersen og nyte utsikten høyt over Stjørdal, sa Joar Håve før han ble spent fast i firepunkts-seler av konsernsjefen.

Lufthavnsjef Marit Helene Stigen var under hele seansen med fly og passasjerer til stede utenfor propellfly-terminalen i vest, der flyet fikk sin påfylling av bakkestrøm. Flyet har en elektrisk motor bak propellen på 60 kw. Det har rask akselerasjon, og er enkelt å manøvrere med to parallelle flyvestikker i cockpit. Prosjektet støttes av regjeringen, SAS, Widerøe, Norges Luftsportsforbund og Klimastiftelsen Zero.

Historisk dag

Det er 104 år siden det første fly Longhorn-«Olav Tryggveson» tok av på kirkesletta på Værnes. Torsdag 4. oktober 2018 ble også en merkedag innen norsk og trøndersk luftfart. Falk-Petersen har tidligere vært pilot på andre flytyper og spår at elektrisk drift vil komme for fullt.

– Det er høyst relevant og faktisk sannsynlig at kortbanenettet i Norge om noen tiår vil bli betjent av elektrisk drevne passasjerfly. Dette vil kunne gi synergieffekter i positiv forstand på flere områder, sier konsernsjefen i Avinor.

Marit Helene Stigen på Værnes er opptatt av at infrastruktur må tilrettelegges for å møte den kommende utviklingen med lading av strøm til fly.

– Det som skjer nå med vår konsernsjef i spissen som pilot innen en banebrytende utvikling i luftfarten, selv om vi er tidlig i prosess, er helt unikt. Tenk bare på hvor støysvak disse kommende flyvningene vil bli, og uten utslipp til atmosfæren. Dette blir veldig spennende å følge videre, sier lufthavnsjefen på Værnes.

Blant passasjerer som torsdag fikk sin flytur var ordfører i Malvik, Ingrid Aune, Ap-topp i Stjørdal gjennom mange år, Joar Håve. Fra tolletaten fikk Magne Moe sin tur i lufta før flygeleder Niclas Øye ble passasjer. Flyet med registrering LN-ELA, utgjør trolig en ny æra innen luftfarten i Norge. Utviklingen ventes å skyte fart de nærmeste årene innen el-teknologi for aviasjon og for passasjerfly generelt.