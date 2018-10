Historisk oppdrag for Silje

Silje Håve Smørvik (25) fra Stjørdal får historisk plass i både Kirkerådet og Kirkemøtet de neste to årene.

Det var under Ungdommens kirkemøte, som ble avsluttet i Stavanger tirsdag, at Silje Håve Smørvik ble valgt til leder av kirkens utvalg for ungdomsspørsmål (Ufung) de neste to årene. Det er en funksjon hun har hatt i ett år, men det spesielle nå er at hun får en historisk rolle for ungdommene i kirken.

– For første gang får lederen av Ufung nå møte som representant i Kirkerådet og Kirkemøtet med tale- og forslagsrett. I tillegg er det første gang lederen i ungdomsdemokratiet i kirken blir valgt direkte av delegatene på Ungdommens kirkemøte, og ikke oppnevnt, sier Silje Håve Smørvik.

Taler ungdommens sak

Kirkemøtet er det øverste demokratiske valgte organet i Den norske kirke og møtes til et seks dagers møte hvert år. Det er Kirkerådet som forbereder de sakene som skal behandles av Kirkemøtet, iverksetter Kirkemøtets beslutninger og leder arbeidet mellom Kirkemøtets samlinger.

Det er her Håve Smørvik skal målbære ungdommenes tanker og meninger.

– Det som er viktig for meg er at de unge stemmene blir hørt. Jeg skal ikke bli en møteplager, men jeg skal bli en ungdom som passer på og følger opp de vedtakene vi har gjort i Ufung, sier 25-åringen fra Stjørdal.

Åpne dører

Silje Håve Smørvik omtaler vervet som et veldig spennende oppdrag, der hun får lov å være med og bestemme hvordan kirken skal være nå og i framtiden.

– Det gjelder både som kirken i seg selv, men også som framtidig arbeidsplass for de unge i dag.

– Hvordan ønsker du å utvikle kirken på en best mulig måte for ungdommene i kirken?

– Det er mange viktige ting å gjøre. For meg er det veldig viktig at alle blir møtt med åpne dører, respekt og omsorg i kirken, sier Silje Håve Smørvik.

Selv er hun ansatt i en 40 prosent stilling som menighetspedagog i Stjørdal. Det kombinerer hun med å studere til sosionom ved NTNU.