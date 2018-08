Historisk sentrumsvandring

Sist oppdatert 08/08/2018 kl 14:26

Torsdag 16. august klokken 18 kan du bli bedre kjent med Stjørdal sentrums spennende historie.

Som en del av Byfesten arrangeres det da en historisk vandring i regi av Stjørdal museum Værnes. Det er lokalhistoriker Alf Erik Albrechtsen som skal være historisk guide og fortelle historier om livet i gamle dagers Stjørdal sentrum. Oppmøte er på Stjørdal torg klokken 18. Vandringen, som varer cirka halvannen time, koster 100 kroner for voksne og er gratis for barn under 18 år.

Stjørdal museum Værnes har også omvisning i Hæsjgata på museet søndag 12. august klokken 13. Museumsformidler Aud Lyngstad tar publikum med på spennende opplevelser blant gamle hus fra Kjøpmannsgata. I anledning Musikkorpsenes år har museet også en fotoutstilling i Prestegårdshagen med lokale korpsbilder fra de siste 100 år.