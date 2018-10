Historisk stort korps på gang

Sist oppdatert 15/10/2018 kl 19:49

Det er høst, men Meråker Skolekorps opplever en helt ny vår. Ikke på mange tiår har det vært så mange spillejenter og -gutter på korpsøvelser.

Dirigent Håvard Tidemann gestikulerer og roper, men mest av alt gliser han bredt. Han har ikke opplevd maken, siden han selv var en del av en veldig gylden korpsgenerasjon rundt 1980.

– Ja, det må iallfall være 30 år siden det var så mange med i korpset som vi er akkurat nå, sier dirigenten som har vært sentral i bygdas musikkmiljø omtrent siden han lærte seg å gå.

Og det er mot alle odds. Fakta er nemlig at det er lenge siden det har sett så mørkt ut som det gjorde for et par-tre måneder siden.

– Vi var ned mot 15 i korpset etter at noen av de aller mest rutinerte sluttet i sommer, sier Tidemann.

Nye i alle aldre

Men en gedigen snuoperasjon og rekrutteringsprosess senere låter det både mye og godt fra scenen i samfunnshuset.

– Hvorfor vi begynte? Fordi vi ville det vel. Trommisene Oliver Bremseth og Leo Bjerkan er unge og rykende ferske i korpset. Etter en time på scenen under Tidemanns vinger er det vanskelig å stå i ro og prate så mye, men det er ingen tvil om at de to har funnet seg godt til rette. – Det er artig, ja, sier de to før de må springe av seg litt energi.

Oliver og Leo er to av ti splitter nye i Meråker Skolekorps. Her er det unge helt ned til 2. og 3. klassen, som er laveste alder for korpset, og her er også to ungdomsskoleelever som har aldri før har vært med. Men de har blitt hektet og nå skal Håvard Tidemann sørge for at alle ti blir hektet ordentlig på.

– Denne uka skal vi på blåtur og etter det skal vi begynne å bestille uniformer til alle nye. Det blir artig, sier Tidemann som krysser fingrene for at alle nykommerne blir med videre.

Spesialinstruksjon

Dirigenten og korpsstyret frister med mye for de som har lyst å være med og sørge for 17. mai-stemning i bygda i mange, mange år framover.

– Nå er vi opp mot 30 i korpset. Det blir tidenes korps i 17. mai-toget i Meråker i 2019. Det blir mye korps og det blir bra korps, lover Tidemann, som også frister med korpstur hvert år.

– Annethvert år er vi utenlands, men alle årene er vi på tur med spilling og festival, sier dirigenten, som også er garantist for god stemning og læring under øvelsene.

– Hva er det som har sørget for oppsvinget akkurat nå?

– Det er vanskelig å si, men vi har jobbet mye for å få det til. Vi tilbyr ekstra instrumentundervisning og tett oppfølging for de ferskeste. Så er det en kjensgjerning at vi i Meråker «konkurrerer» med idretten om ungenes fritid. Da er det veldig godt å høre at noen av de mest profilerte skiforeldrene peker på at «det finnes mye annet å være med på enn ski og håndball og fotball også», sier Håvard Tidemann.

Comeback på gang

Nå har dirigenten altså bortimot 30 å håndtere på en helt vanlig øvingskveld. De ti nye utgjør en viktig gruppe, og sannelig er det nok duket for en del comeback også.

– De som sluttet tidligere i år er nå engasjert som instruktører og mange av dem har spurt om det er greit at de blir med i korpset igjen. Det er jo kjempeartig, sier Tidemann, som har med seg følgende instruktører på enkeltinstrument: Ingrid Østtun, Marit Østtun, Marit Wæhre, Hedda Atnedal, Mia Bjerkan, og Elin Lovise Karoline Krogstad.