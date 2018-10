Historiske håndballgutter

For første gang skal et guttelag fra Selbu delta i den nasjonale Bringserien i håndball.

16-årslaget til Selbu er klare for Bringserien etter en kvalifisering fylt av masse spenning og dramatikk. De innledet med et nervedrama uten like mot Rapp. Etter at Rapp fikk direkte rødt kort to sekunder før slutt ble Selbu tildelt straffekast. Den ble satt i mål og dermed uavgjort 23-23. Selbu-guttene fulgte opp med å slå Heimdal 26-20. Det betød at de var klare for Bringserien med seier eller uavgjort mot Steinkjer i den siste kampen.

– Dette ble en så jevn, og nok en gang nervepirrende, kamp at det er uutholdelig å være på benken. En fartsfylt kamp med mange mål, og helt på slutten avgjør vi og vinner 30-29. Selbu blir puljevinnere, og går videre sammen med Steinkjer, sier en strålende fornøyd trener Gretha Røset, som sammen med det øvrige støtteapparatet gleder seg stort til å få måle krefter med landets beste.

– Dette er første gang noensinne at et guttelag fra Selbu skal delta i Bring-serien. Jeg vet heller ikke om det er noen rene Selbu-lag som har vært med i jenteklassen, sier Røset.

Selbus 16-årslag består av fem andreårs gutter, mens resten er førsteårs.

– Det gjør at det er ekstra gøy at vi klarte kvalifiseringen. Vi er få spillere, men likevel er det mulig å få til noe i en klubb som ikke har så mange spillere å velge blant. Dette er gutter som driver med flere idretter og for oss i trenerteamet, og for guttene selv, er det viktig at det går an å kombinere flere idretter, sier Gretha Røset.

Foruten stjørdalingen Casper Kvarme Kristoffersen, som er inne i sin tredje sesong i Selbu, består laget kun av Selbu-gutter.