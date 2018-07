Historiske korps på utstilling

Søndag åpner årets fotoutstilling i Prestegårdshagen. Lokal musikkhistorie preger årets sommerutstilling.

– I år har utstillingen et tema, og det er lokale korps. Årsaken er at Norges Musikkorps Forbud feirer 100-årsjubileum, og i den anledning er det derfor «Musikkorpsenes år», forteller kontor- og arrangementansvarlig Unni Raaen Nysæther ved Stjørdal museum Værnes.

Utstillingen byr på ti lokale fotografier med både tradisjonelle, oppstilte korpsbilder, militære korps på utflukt og stuntkorps i form av russekorps.

– En fotoutstilling til ære for den lokale korpsmusikken. Utstillingskatalog ligger tilgjengelig i postkasser i Prestegårdshagen. Vi har hatt et godt samarbeid med historielagene og privatpersoner for å samle inn korpsbildene, forteller Nysæther, som forteller at du får mange muligheter til å oppleve den.

– Fotoutstillingen blir stående i hele sommer og er tilgjengelig alle dager, – døgnet rundt med fri inngang, reklamerer Unni Raaen Nysæther.

I tillegg til fotoutstillingen er det også tre andre utstillinger ved museet som kan beskues i fjøset.

– Også her er det en utstilling om lokale korps. Den handler om fremveksten av lokale korps gjennom 200 år. Dessuten har vi utstillingen «Da Karolinerne kom» som handler om hva som skjedde da karolinerne inntok dalføret for nøyaktig 300 år siden, og en utstilling om geologisamlingen og de historiske arbeidene til forskeren Martin Moe, sier Unni Raaen Nysæther.