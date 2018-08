Hjemmefavoritten endte på legevakta

Oskar Hjellegjerde (18) var det store hjemmehåpet under årets skateboard-NM, men under oppvarmingen fredag gikk det galt.

– Jeg følte meg i god form under treningen, sier Oskar Hjellegjerde, som har trappet ned litt det siste året. Skateboardfavoritten var maks uheldig og ble skadet under oppvarmingen rett før NM-start i skateparken i Stjørdal fredag, noe som forhindret ham i å delta.

– Man må øve opp sine run, men det er ikke hver dag man lander på trynet, sier en litt nedsatt Hjellegjerde, som foruten vondt i kneet, måtte sy leppa og fikse brukket tann.

– Jeg måtte til tannlegen på Ranheim, ettersom det ikke var åpent andre steder. Det er mulig tennene hadde flyttet seg, og da blir det regulering, sier Hjellegjerde, som sannsynligvis også pådro seg kjevebrudd.

– På St. Olavs hospital mente de at det ikke var kjevebrudd, men legene i Stjørdal vil ha røntgenbildene fra sykehuset for å se selv. Det er litt vanskelig å spise for tiden, men det går greit, sier Hjellegjerde.

Oskar Hjellegjerde var ti år da han sto på skateboard for første gang. Fire år senere ble han norgesmester. Siden den gang har han kommet til finalen under skateboard-NM hvert år, bortsett fra ett.

– Jeg var veldig aktiv da jeg var yngre, både internasjonalt og nasjonalt, men jeg har trappet litt ned for å være mer med på ting som skjer i gata og sammen med venner. Men NM er artig, så jeg satser på å være med neste år også, sier Hjellegjerde, som innrømmer at det var en bitteliten trøst at årets NM ble flyttet.

Regnvær satte nemlig en stopper for skate-NM i Stjørdal. Plan B ble iverksatt lørdag formiddag og arrangementet ble flyttet til Trikkestallen Skatepark i Trondheim.

– Jeg fikk litt bedre samvittighet da det ble flyttet til Trondheim. Men det er jo uansett Trøndelag og det er så sjelden at vi har skate-NM her oppe, så det er jo uansett litt kjipt å gå glipp av, sier Hjellegjerde, som er på bedringens vei.