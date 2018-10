Holder kortene tett til brystet før skjebnekampen

Sist oppdatert 27/10/2018 kl 09:34

– Jeg har startelleveren klar, men den får bli hemmelig til vi må gi den ut.

Det sier Stjørdals-Blink-trener Are Tronseth lørdag morgen. Lørdag klokka 13 er det avspark for skjebnekampen i 2. divisjon mellom Stjørdals-Blink og Brattvåg, og det er en spent Blink-trener som satser på en topp lørdag.

– Det kjennes bra ut, men jeg er selvsagt spent. Jeg både håper og tror at vi skal gjøre jobben selv og at de andre resultatene går vår vei, sier Tronseth.

Det innebærer at i tillegg til at Stjørdals-Blink må vinne over Brattvåg, så kan ikke Fløy-Flekkerøy ta poeng hjemme mot allerede opprykksklare Skeid og Vålerenga 2 kan ikke vinne borte mot Bryne. Det er forutsetningene for lørdagens nedrykksdrama.

– Da blir det en trivelig lørdag, sier Are Tronseth bare timer før avspark. Stjørdals-Blink-treneren håper selvsagt på massiv støtte fra hjemmepublikum på Blinkbanen.

Tronseth vil ikke avsløre startelleveren, men troppen til dagens kamp er klar. Der mangler midtstopper Bjørnar Hove som har spilt samtlige 25 kamper tidligere i sesongen.

I forrige serierunde mot Vidar fikk han sesongens fjerde gule kort og må dermed sone karantene i skjebnekampen mot Brattvåg.

Stjørdals-Blink-troppen ser slik ut: Thomas Lia, Andreas Vikøren, Lars Ramstad, Anders Nygaard, Glenn Daniel Rogstad Walker, Jørgen Selnes Sollihaug, Sander Erik Kartum, Sondre Hopmark Stokke, Nedzad Sisic, Andreas Weigner Rye, Vegard Fiske, Vegard Voll, Henrik Kjeldsen Dahlen, Børge Tronsmo Sonflå, Ole Kristian Rødahl, Markus Balstad Husby, Simen Nordskag, Marius Augdal.