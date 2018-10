Holder kurs i yoga og grønn livsstil

Sist oppdatert 01/10/2018 kl 10:40

Helsebedriften Din Helse Stjørdal inviterer til to spennende kurs i oktober med Margit Vea onsdag 3. oktober og Henriette Lien søndag 21. oktober.

Margit Vea er forfatter og matkursutvikler med master i helsefremmende arbeid. Hun skal snakke om ultraprosessert mat og miljøgifters innvirkning på vår helse. Med seg den kvelden har hun damene bak Havfruene tran og Nina Solbakk, eier og driver av Grønn Bølge på Steinkjer.

Temaene vil være «hvordan man kan gå over til en grønnere livsstil og hvordan leve mer miljøvennlig» og «Kvalitetsforskjeller på fiskeoljer og hvorfor det er helt nødvendig for normal utvikling av barnets hjerne».

Henriette Lien skal ha Yoga workshop. Denne workshopen passer for deg enten du er relativt ny på matten eller mer erfaren. Den første økten vil være en dynamisk yoga. Det vil være øvelser som hjelper for bevegeligheten og ikke minst styrken.

På ettermiddagen blir det roligere yoga. Da skal det praktiseres bindevevsavspenning, meditasjon og pusteøvelser. I mellom disse to øktene vil det være muligheter for lunch sammen Henriette og alle som deltar.

– For mer informasjon om kursene kan interesserte gå inn på dinhelse.net eller ringe 412 24 570, sier Ida Tronseth hos Din Helse Stjørdal som er veldig glad for å kunne tilby disse to kursene.