Holdt kjæresten nede, og slo til vitne

Sist oppdatert 08/06/2018 kl 11:24

En stjørdaling midt i 20-årene holdt kjæresten ned på bakken mot hennes vilje og slo et vitne i bakhodet.

Det var en augustnatt i fjor at mannen og hans kjæreste havnet i krangel etter en fuktig kveld på byen. Stjørdalingen ville bli med kjæresten inn i hennes leilighet, men fikk ikke lov av henne. Det endte med en diskusjon og knuffing og dytting. Kvinnen endte på asfalten og mannen holdt henne nede på bakken mot sin vilje.

Et mannlig vitne observerte det som skjedde og sprang bortover til hendelsen. Da slapp mannen kvinnen raskt. Vitnet som kom til stedet tok med seg kvinnen bort derfra, mens mannen sto igjen på trappa og ropte etter dem. Den nå dømte mannen sprang etterhvert etter de to andre. Da han nådde igjen dem forsøkte vitnet å skyve kvinnen foran seg, mens han samtidig holdt mannen unna. Da fikk han etterhvert et knyttnevesalg mot nakken og bakhodet. Vitnet fikk ingen skader, men begynte å blø litt fra hodet.

Stjørdalsmannen midt i 20-årene er tidligere straffet, senest i august i fjor. Da ble han dømt til 120 timer samfunnsstraff. For hendelsene i Stjørdal sentrum i august i fjor ble han nå dømt til samfunnsstraff i 30 timer. I tillegg må han ut med 3.000 kroner i saksomkostninger.