Hør den nye julesangen fra Are

Sist oppdatert 20/11/2018 kl 18:24

Han er veldig glad i jula. Derfor er det slett ikke rart at Are Hembre er ute med en ny julesang. På «Mi jul» synger han sammen med Kathrine Strugstad.

«Mi jul» er en julesang som handler om å lengte hjem til jul og om de gode minnene vi har fra barndommens jul.

– Det er en koselig julelåt med et trøndersk perspektiv, sier Are Hembre. Melodien er skrevet av Svein Strugstad, faren til Kathrine som synger sammen med Are Hembre, mens teksten er skrevet av Arne Holst. (Artikkelen fortsetter under videoen!)

Ferdigpyntet

Are Hembre (26) var ikke tung å be da han på ny fikk mulighet til å spille inn en julesang.

– Jeg er veldig glad i jula så det er perfekt, sier Hembre, som selv ga ut en hel juleplate, «Jul – I skyggen tå et tårn» før jula i 2013. Nå er han veldig klar for jul igjen. Ikke bare er det veldig hektisk å være sangartist i disse tider, men like mye fordi han setter stor pris på jula.

– Vi er litt tidlig ute så vi pyntet til jul hjemme sist søndag. Du skjønner, vi er nesten ikke hjemme i desember, så vi laget litt tidlig julestemning, sier Are Hembre.

Mye kjærlighet i egen konsert

Nå dreier det seg om eventer, konserter og ikke minst den store rosinen i julepølsa.

– Det er klart min egen julekonsert på Hell er stas. Jeg har to egne konserter i løpet av året, og disse er det knyttet mye kjærlighet til. Jeg legger mye i at disse skal bli så bra som overhodet mulig, sier Are Hembre.

«Christmas in Hell» arrangeres søndag 16. desember og i år som i fjor er Wenche Myhre med som hovedattraksjon, sammen med arrangøren selv.