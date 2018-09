Hot as Hell med sørstatenes Tabasco

Sist oppdatert 01/09/2018 kl 17:04

Det er blues, det er Hell og det er varmt som smaken av Tabasco. Artistene på Blues in Hell har allerede levert musikk i verdensklasse. Fortsatt er vi bare drøyt halvveis på en festival med yrende liv «Hot as Hell».

Den originale chilisausen fra Sør-Louisiana sitter i smaksløkene hos mange fortsatt 150 år etter at sausen ble lansert på markedet. Nå blandes den med bluestonene på Hell, etter at arrangørene som fastvalens gimmick har hentet inn hundrevis av flasker i ulike størrelser med Tabasco.

– De som har opplevd de siste to-tre dagene med festival hos Blues in Hell, har nok opplevd deler av fremføringene på scenene «Hot as Hell», sier Jan Henrik Siraas, som koordinerer de sterke sausene og smakstilsetningene sammen med artistene på blueshotellet. Ti nye smaker har Tabasko-familien nå ut på markedet, men på denne festivalen må vi minst en femdoble i antallet artister.

Noen regionale, nasjonale og store navn fra USA, Nederland og Storbritannia er på scenene under årets Blues in Hell.

Lørdag er Dana Gillespie & Joacim Palden i gang på en av hotellscenene. TORA, The Ragtime Rumours, som i mars i år på Hell vant European Blues Challenge. Reidar Larsen og Diz Watson er festivalens sikkerstikk med tradisjoner. Angela Brown har med Christian Ranneberg på scenen. Hot as Hell blir det også med de rå musikerne Bluebirds fra nabolandet Sverige. Nidaros Blueskompani fra Trondheim har mange gledet seg til å oppleve på Scandic Hell Hotel, og trolig har de før spillejobben smurt smaksløkene inn med råsterk Tabasco før opptreden. Copenhagen Slim «Solo» er blant lekkerbiskener sammen med Lisa Mills fra USA.

Andrew Strong Band er like sterk som den sterkeste tabaskosausen. Kvelden ebber ut lørdag utpå natta med skikkelig fordøyde bluestoner blandet med en varm hotdog. Da venter vi kun på søndag i Kimen kulturhus med en stor avslutning på «Den hotte helga». Wanja Løwø Band er klare for å overraske med sin tolkning av Tina Turner. «Simply the best» vil vi også klart titulere årets Blues in Hell 2018, der Big Moe fikk sin fortjente award. 150 år med Tabasco og 25 år med Blues in Hell, det kan ikke bli «hottere!».