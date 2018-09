Sist oppdatert 01/09/2018 kl 14:49

Politiet har fått melding om at det er temmelig amper stemning utenfor Hellsenteret. I følge meldingen som politiet har fått skal det dreie seg om en krangel om bulk i en bildør. På sin Twitter-konto melder politiet i Trøndelag at deres mannskap kom til Hellsenteret cirka 13.15 lørdag for å ordne opp i krangelen.