Høyre-toppen vil fortsette

Sist oppdatert 14/06/2018 kl 22:17

Eva Lundemo som er gruppeleder for Malvik Høyre i kommunestyret, har sagt ja til en ny periode.

Nominasjonskomiteen i Malvik Høyre kunne torsdag kveld meddele at gruppeleder Eva Lundemo er en av tre i partiets kommunestyregruppe som sier ja til gjenvalg. De to andre er Vigdis Marthinsen og Anders Frost. Det betyr at to av de faste medlemmene i kommunestyret, gruppas nestleder Morten Olafsen og Brit R. Aune, har sagt at de ikke ønsker gjenvalg. Også varamedlem Siri Frost Sterri, med 16 års fartstid fra Stortinget, har sagt nei til gjenvalg.