Humorist til Kimen med alvorlig tema

Sist oppdatert 01/11/2018 kl 10:02

Komiker Else Kåss Furuseth debuterer denne høsten som forfatter med boka «Else går til psykolog». 8. desember kommer hun til Kimen.

«Else går til psykolog» består av to år med samtaler mellom den nevrotiske og pratsomme Else og terapeuten hennes. Det er en bok som åpner døren til terapirommet, et rom heftet med mange myter og feiloppfatninger, og som med vidd og en god porsjon alvor reiser et spørsmål som er like personlig som det er allmennmenneskelig: Hva bør vi bør vi snakke om, og hva er det lurest å la ligge?

– Vi møter Else Kåss i samtale med Pål Hovengen Plassen, journalist og programleder i NRK, forteller markedsansvarlig Lene Fjellstad ved Kimen kulturhus.

Else Kåss Furuseth (38) er en av Norges mest profilerte komikere og kjent fra både radio og tv. Hun har vært programleder for «Torsdag kveld fra Nydalen» og hatt sitt eget talkshow «Det er lov å være blid». Komikeren har vært åpen om morens og brorens selvmord, og i forestillingen «Kondolerer» forteller hun historien om da hun som 11-åring mistet moren og som 28-åring mistet broren. Forestillingen ble nominert til hele fire priser under Komiprisen 2012.

I 2018 ble Else Kåss Furuseth tildelt Mental helses Åpenhetspris på verdensdagen for psykisk helse.

Billettene til forestillingen i Kimen legges ut i dag, torsdag.