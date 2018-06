Hun blir ny leder ved frivilligsentralen

Sist oppdatert 30/06/2018 kl 09:52

Siri Bones blir den nye lederen ved Stjørdal Frivilligsentral. Kvinnen, som er mest kjent som sanger, gleder seg stort til å jobbe sammen med masse mennesker.

– Alt jeg har av yrkeserfaring er arbeid med og for mennesker. Jeg er nysgjerrig og oppriktig interessert i mangfoldet i vårt samfunn. Det spiller ingen rolle hvor du kommer fra eller hvor du har bodd, men det som skjuler seg i selve mennesket, sier Siri Bones.

45-åringen har tidligere jobbet med reiseliv, i vikarbyrå og som syngende servitør ved Wallmans salonger.

– Jeg har selv erfart viktigheten av å være til nytte. Ha en misjon i hverdagen, føle seg nyttig og til nytte. Å fylle hverdagen med store og små oppgaver. Akkurat det skal man ikke kimse av. Jeg håper og tror at min tidligere arbeidserfaring og erfaringer fra livet i seg selv, kan komme frivilligsentralen og alle brukere der til gode, sier Siri Bones.

Stjørdal Frivilligsentral er en viktig møteplass for mange mennesker. Hanne Myrvang sluttet som leder der ved påsketider og nå er altså erstatteren på plass. Hun vet litt hva hun ønsker å bidra med, men vil bruke litt tid til å gjøre seg kjent.

– Jeg ønsker å fortsette arbeidet med å gjøre plassen kjent for Stjørdals befolkning og gjøre dørene våre vidåpne og terskelen lav for å komme innom sentralen. Enten det er for å ta en kopp kaffe eller for å se hva vi driver med og hva vi gjør. Alle er velkomne. Jeg gleder meg stort til å ta fatt på arbeidsoppgavene og er supermotivert og lover at jeg skal gjøre mitt ytterste for at sentralen fortsatt skal bli en aktiv arena med et stort og varmt hjerte. Jeg gleder meg også veldig til å jobbe tett med Fida Afif som har gjort og fortsatt gjør en svært viktig jobb ved frivilligsentralen, sier Siri Bones.