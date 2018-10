Hun blir ny LS-sjef

Sist oppdatert 18/10/2018 kl 12:38

Margit Elverum tar over som leder for Landsskytterstevnet etter Tor Jakob Reitan.

– Vi er glade for å kunne meddele at Margit Elverum har sagt ja til å være leder av hovedkomiteen for LS 2023. Det skriver de fire arrangerende skytterlagene som har søkt om å få arrangere Landsskytterstevnet i 2023.

Margit Elverum jobber som arrangementskoordinator i Stjørdal kommune, kulturetaten, og har lang og allsidig erfaring med arrangement. Hun var kontorleder og leder av Innkvarteringskomiteen for LS 2018, og er også engasjert i Agrisjå. Margit Elverum er blant annet utdannet økonom og innehar flere styreverv.

De fire skytterlagene, Hegra, Lånke, Skjelstadmark og Stjørdal, har nå formelt vedtatt at de skal søke om å arrangere Landsskytterstevnet i 2023. Søknadsfristen er 1. februar 2019 og beslutningen om hvem som får arrangere LS i 2023 blir fattet i august 2019.