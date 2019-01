Hun er ny rektor ved ungdomsskolen

Bare to søkte på jobben, og kommunen mente det var for tynt. Derfor ønsket de en midlertidig løsning. Nå har Rachel Johansen (35) inntatt rektorkontoret ved Hegra ungdomsskole.

– Det er mye nytt å sette seg inn i, men sammen skal vi klare dette, sier Rachel Johansen.

Hun er midlertidig tilsatt som rektor ved Hegra ungdomsskole og i ledelsen har hun fått med seg Jan Erik Thelin Østerås (48) som assisterende rektor. Etter at Gisle Amundal (65) valgte å gå over i pensjonistenes rekker ved årsskiftet er oppvekstsjefen i kommunen, Ann Kristin Geving, fornøyd med at hun har fått på plass en god midlertidig løsning.

– Jeg er glad for at de to lærerne har vært så sporty å si ja til dette, sier Geving.

Studerer på si´

Ung alder til tross, det er mye erfaring, som nå leder skolen. Rachel Johansen har jobbet i elleve år ved Hegra ungdomsskole, mens Thelin Østerås har vært ved skolen siden 1999.

– Jan Erik har med seg mye erfaring og mye god ballast inn i rollen. Samtidig er vi begge opptatt med studier ved siden av, så vi har ikke kapasitet til å gå inn i rektorrollene på fulltid. Vi har også en plan om å undervise litt, så det blir et hektisk halvår, men jeg er godt vant med å ha mange baller i lufta og trives godt med det, sier Johansen.

Hun har de siste årene vært rådgiver ved ungdomsskolen og skal denne våren fullføre studier som rådgiver. Thelin Østerås er i ferd med å studere enda mer matematikk.

– Veldig ydmyk

De to nye midlertidige lederne har naturlig nok de 150 elevene i fokus også i sine nye roller.

– Jeg er veldig ydmyk ovenfor den oppgaven jeg har tatt på meg, og har stor respekt for ansvaret, sier Rachel Johansen.

– Hva blir det viktigste for deg som rektor?

– Selvsagt er vi mest opptatt av elevene. Vi skal sørge for en best mulig skolehverdag for alle 150 og vi skal sørge for at lærerne er så godt rustet som mulig. Så er det selvsagt viktig med et godt samarbeid med hjemmene til elevene, sier den nye rektoren.

Lyses ut snart

Gisle Amundal var rektor i 14 år før han takket av til jul. Også mange andre av de ansatte har lang fartstid ved Hegra ungdomsskole. Rachel Johansen har allerede elleve år bak seg, stikk i strid med hva hun tenkte da hun begynte ved skolen.

– Jeg hadde ingen tilknytning til Hegra da jeg kom hit i 2007, men familien trives veldig godt i bygda, sier Johansen, som opprinnelig er fra Osen.

Nå skal hun «prøvesitte» rektorstolen noen måneder framover.

– Rektorstillingen skal lyses ut på nytt igjen om kort tid, sier oppvekstsjef Ann Kristin Geving.

Etter to dager i ny rolle vil ikke Johansen antyde noe om hun kan være aktuell som permanent sjef ved ungdomsskolen.

– Det kan jeg ikke si noe om nå nei. Dette er en midlertidig løsning, og akkurat nå er det mer enn nok andre oppgaver å ta fatt i enn å tenke på det, sier Rachel Johansen.