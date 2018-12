Hun skal styre Ap inn i valgkampen

Ap-leder Erling Weydahl forlot et partimøte i frustrasjon og trakk seg som leder. Nå har Sissel Bakken tatt over roret i det som har vært et urolig Arbeiderparti i Stjørdal.

– For meg blir det viktigste etter beste evne å videreføre arbeidet som Erling Weydahl har lagt ned som leder av kommunepartiet. Jeg vil berømme ham for den enorme innsatsen han har gjort for partiet, og heldigvis skal han være med videre. Dessuten har jeg et dyktig styre i ryggen, slik at jeg vet vi er et godt lag, sier Sissel Bakken.

Hun var nestleder og har nå rykket opp ett trinn. Iallfall for en stund. I første omgang er Bakken nå leder fram til årsmøtet som er berammet til 19. februar. Arbeiderpartiet hadde sitt nominasjonsmøte tirsdag kveld. Nå er all fokus rettet inn mot valgkamp og kommunevalget.

– Lista til kommunevalget er en god liste med mange nye kandidater, samtidig som den inneholder flere erfarne kommunepolitikere. Sammen skal vi arbeide for et nytt flertall i Stjørdal kommunestyre, slik at vi får gjennomført vår politikk, sier Ap-leder Sissel Bakken.