Hund ble avlivet da den angrep saueflokk

Sist oppdatert 19/09/2018 kl 13:55

En saueeier drepte en hund som gikk til angrep på en saueflokk i Meråker tirsdag ettermiddag.

Det er Trønder-Avisa som melder om hendelsen som foregikk på et jorde i Meråker. I følge avisas opplysninger fra politiet ble en sau drept og en annen skadd da to hunder angrep en flokk med sauer som beitet på innmark i bygda. Saueeieren avlivet den ene av de to hundene, som skal ha vært to huskyer, mens den andre stakk til skogs.

Politiets operasjonsleder understreker til Trønder-Avisa at saueeieren forsøkte å avverge hundenes angrep på sauene før han avlivet den ene hunden.