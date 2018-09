Hundrevis kom på åpen dag

Sist oppdatert 21/09/2018 kl 11:29

Mellom 200 og 300 personer var innom nybygget til Fides da de inviterte til åpen dag.

– Vi er meget godt fornøyde med besøket. Vi er både stolte og glade for at vi har fått vise frem bygget og all den aktiviteten som bygget rommer til så mange mennesker, sier daglig leder Roar Vikvang på vegne av alle som samarbeidet om denne dagen.

Vikvang var også den som innledet åpen dag da han fortalte om prosessen med å få det nye bygget i havn. Bygget ble ferdig i år og Fides AS, som er eid av Stjørdal og Meråker kommune, eier det nye bygget i et sameie med Stjørdal kommune. Fides eier 77 % av bygget og Stjørdal kommune eier 23%. Kommunens del er det som rommer det nye sentralkjøkkenet.

Vikvang er klar på at fremtiden fører med seg endringer til det bedre.

– Forandringer innad i selskapet pågår og vi vil gå mer ut til bedrifter og få bedre, tettere og større samarbeid mellom Fides og bedriftene, forteller han.

Stort samarbeid

Avdelingslederne for avdelingene «Aktivitetssentret» og «High five», Kari Lien Halsen og Mari Ann Lilleby har hatt hovedansvaret for å arrangere den åpne dagen. De har hatt med seg et stort antall av ansatte, jobbsøkere og øvrige deltakere som har bidratt i både forberedelse og gjennomføring av dagen.. High five hadde også visning av sine aktiviteter. Kari Lien Halsen hadde fått mange positive spørsmål om aktivitetene til alle som jobber på huset.

Inspirerte

Forfatter, kunstner og foredragsholder Hannah Viktoria Leirfall og foredragsholder Ismail Essa Hammud var to av deltagerne som holdt foredrag om seg selv på Aktivitetssentret. Begge fortalte om oppvekst, fritid og jobben gjennom Fides. Med humoristisk livssyn og positiv innstilling fikk de frem mulighetene i stedet for begrensninger gjennom en meningsfylt hverdag.

Samtale til ettertanke

Det var også et tema i Ola Aunes foredrag, som omhandlet jobberfaring. Tidligere jobbsøker, Lill Jorunn Gundersen fikk Hannah Viktoria Leirfail sin bok i gave for sin innsats ved å fortelle om hvordan Fides hjalp henne i arbeid.

– Det handler om både mestring og utvikling, sa Ola Aune, som fortalte at trening kombinert med tilrettelegging på jobb har vært helt nødvendig for en aktiv og positiv hverdag.