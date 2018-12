– Husk å bruke det nye legevakt-nummeret

Legevaktleder Unni Røkke ønsker at alle som trenger hjelp fra legevakten ringer 116117 og ikke det gamle telefonnummeret.

Legevaktlederen i Værnesregionen kikker i statistikken og ser at stadig flere har «falt tilbake» til å bruke det gamle legevaktnummeret.

– Jeg ønsker å oppfordre alle som har hengt opp en lapp med legevaktnummeret om å endre dette. Og likens må dere endre nummeret dere har lagret til legevakta på mobiltelefonen. Det er 116117 som gjelder, sier Unni Røkke, som minner om at 116117 gjelder innenlands.

Alltid til den nærmeste

Hun viser til tall gjennom året som viser at 276 innringere brukte det gamle nummeret i januar. I november var tallet nesten doblet, til 508.

– Hvorfor er det viktig å bruke 116117?

– Først og fremst for at det er et landsomfattende nummer som gjør at du alltid kommer til din nærmeste legevakt om du ringer det. I tillegg er det viktig for oss og kommunene som eier og bruker oss at vi får riktig statistikk. Når alle ringer 116117 får vi riktige tall på hvor mange henvendelser vi har fra de ulike kommunene. Det klarer vi ikke å registrere på gammelnummeret, sier legevaktleder Røkke.

Høytid for henvendelser

Værnesregionen legevakt betjener kommunene Stjørdal, Meråker, Selbu og Tydal, og alle som befinner seg i de kommunene vil rutes til legevakta i Stjørdal når de ringer 116117.

– Uansett om du befinner deg på reise, hytta eller hjemme kommer du alltid til nærmeste legevakt når du ringer det nummeret, noe som igjen sørger for raskest hjelp, sier Røkke.

Nå forbereder hun, sykepleierne og legene ved Værnesregionen legevakt seg på årets travleste dager.

– Desember er den desidert travleste måneden. Det er den måneden i året med klart flest henvendelser. I fjor hadde vi nesten 3.000 telefoner i løpet av desember, mens i 2016 passerte vi også 3.000, sier Røkke.

Den viktigste årsaken til dette er at de ordinære legekontorene har stengt på helligdager og har redusert åpningstid på hverdagene i romjula. Ved legevakta har de dermed lege på jobb fram til klokka 10 på formiddagen og fra klokka 14 på ettermiddagen gjennom jula.

– I tillegg er jo desember og jul høytid også for forkjølelse og influensa. I sum gjør dette at måneden blir temmelig hektisk, sier legevaktleder Unni Røkke.