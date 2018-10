– Hva er det for noe godt du kommer med nå?

Rykende fersk høstsuppe og et 20-talls beboere til bords. Maten smakte ekstra godt da Stjørdal bosenter hadde høstfest.

– Nydelig mat. Maten er bestandig veldig god da, men det er ekstra trivelig å sitte her sammen og spise maten, sier Bjørg Røkke Olsen.

Hun er en av beboerne ved Stjørdal bosenter som nyter grønnsaksuppa som kommunens nyansatte kjøkkensjef Eivind Christiansen kommer med. Ansatte ved bosenteret og Fides-ansatte bidro med pynting, servering og ikke minst som trivelige bordkavalerer.

Matopptatt

De ansatte ved bosenteret er opptatt av mat. Ikke for sin egen del, men for at beboerne får både god, næringsrik og variert mat.

– Vi har stort fokus på mat ja, sier de ansatte Inger Fedje og Trine Marlen Granum der de svinser mellom beboere og ansatte og andre medhjelpere med suppefat, kaffekopper og fat.

– Lørdagskveldene er det bestandig ekstra «kosemat» og vi prøver å bake og lage mat her i huset så ofte vi kan. Det er noe med at god matlukt gjør appetitten bedre, sier Fedje.

Blir aldri «sopin»

«Borddama» til Bjørg Røkke Olsen smiler også fornøyd når hun får høstsuppa.

– Ja, ja, ja, svarer Solveig Heimstad klart og tydelig da jeg spør om hun er fornøyd med maten som serveres på bosenteret. – Her rekker vi ikke å bli «sopin» lenger, sier Heimstad. Etter at middagene ble flyttet senere på dagen for et par år siden, blir det bestandig godt med mat.

– Jeg spiser aldri mer enn ei halv brødskive til kveldsmat. Vi får jo ikke tid til å bli sulten, sier Bjørg Røkke Olsen og smiler.

Lager høydepunkt

Stemningen er god med pyntede bord, god mat og masse prat rundt bordene når det er høstfest. Fides sin servicegruppe har bidratt bra på alle måter.

– Vi prøver å gjøre koselige ting som dette, sammen med de ansatte her, fire ganger i året. Det er så viktig å lage seg høydepunkter i hverdagen. Til vanlig spiser jo beboerne i hver sin etasje, men det blir en egen stemning når de samles – det blir en egen ro rundt måltidet, sier Fides-medarbeiderne Kirsti Buås-Hansen og Nina Aurheim, som lovpriser samarbeidet mellom bosenteret, Fides og kjøkkenet.

De skryter veldig av maten som kommer fra kommunens nye sentralkjøkken, og de er tydelige på at det er helt klart at de kjøkkenansatte er opptatt av best mulig og riktigst mulig mat til de eldre i kommunen.

Ordentlig og hjemmelaget

Den temmelig ferske kjøkkensjefen ved kommunens nye sentralkjøkken, Eivind Christiansen, har byttet ut hotellmat ved Scandic med mat til en helt annen kundegruppe, og understreker at han ikke har gjort noe som helst revolusjonerende.

– Jeg har veldig dyktige ansatte og vi har et godt samarbeid med alle institusjonene. Målet vårt er å lage ordentlig hjemmelaget mat. Det er mye å tenke på, både at det skal varmes opp, at det skal være riktig næringsinnhold og selvsagt er det også medisinske hensyn å ta, sier Christiansen.

– Hva slags mat går det mest av?

– Vi har ikke noe spesiell statistikk på det, men jeg har inntrykk av at både kjøttkaker og grøt er veldig populært, sier Christiansen.

Fårikål på topp

De to damene Bjørg Røkke Olsen og Solveig Heimstad har verken kjøttkaker eller grøt som livrett, men de forteller at de liker det beste.

– Livrett? Det kan være så mye. Fårikål fikk vi nettopp, – det er kjempegodt. Så liker jeg god fisk, sier Røkke Olsen.

– For meg spiller det ingen rolle, sier Heimstad, men etter hvert kommer det fram at lapskaus er en av de store favorittene der i ganen.