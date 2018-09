Hva vil du lese om i avisa?

Sist oppdatert 27/09/2018 kl 18:19

Vi i Stjørdals-Nytt forsøker etter beste evne å skrive om stort og smått som foregår i Stjørdal og Værnesregionen. For å lage en enda bedre avis – og nettavis – ønsker vi ditt tips om hva vi bør skrive om.

Ikke noe tips er for lite, for dumt eller for snålt. Det er ikke alle tips som blir til en avissak, men veldig mange av dem blir det. Eneste kravet vi stiller er at tipset dreier seg om noe lokalt, enten ved at det foregår i området eller at noen fra vår region er involvert.

Den aller enkleste måten å komme i kontakt med oss på er å bruke denne tips oss-linken!

Her kan du også legge ved dokumenter og bilder hvis du har lyst til det.

Eller du kan sende en e-post til: tips@s-n.no eller sende en tekstmelding til 924 06 331 eller sende oss en direktemelding via vår Facebook-side!