Nye og større grenseløse dager

Sist oppdatert 31/08/2018 kl 18:08

Lørdag og søndag er det stor messe for 23. året på rad i Meråker. Gunnar Smedberg har vært i bresjen i alle de årene.

– Det startet med kunst- og håndverksmesse i samfunnshuset i 1995. I 2001 ble Grenseløse Meråkerdager født, men fortsatt med kunst og håndverk med, forteller Gunnar Smedberg.

Han har ingen barn som er aktiv i Meråker Skolekorps lenger, men både korpset og Smedberg er i full drift inn mot helgens grenseløse dager.

65 utstillere

Håndballhallen og fotballhallen ved Meråker videregående skole tas i bruk, og antall utstillere er flere i år enn i fjor.

– Totalt kommer det 65 utstillere. 33 av disse er fra det «ordinære» næringslivet og har sine plasser i fotballhallen, mens det er 32 utstillere innenfor kunst og håndverk inne i håndballhallen. Det er flere næringslivsaktører på plass i år enn i fjor, sier Smedberg.

Dette betyr at det blir fullere i fotballhallen i år. Flere utstillere og flere med større stander, blant annet tre bilforhandlere, gir en følelse av fullere messe.

– Det ser jo ut som det begynner å løsne litt. Vi kalte fjoråret for starten på en ny begynnelse. Nå har vi med oss Meraker Brug og mange leverandører til hyttemarkedet. Det gjør dagene mer attraktiv for flere, tror Gunnar Smedberg.

Motbakker og medvind

Han innrømmer at de 23 årene med Grenseløse Meråkerdager har brakt med seg noen nedturer, men Smedberg holder det i gang med engasjement og entusiasme.

– Skolekorpset i seg selv har ikke all verdens med ressurser, men sammen med andre kan vi få til noe mer. Dessverre er det kanskje litt få i bygda som ser nytten av å få til noe stort her, er hjertesukket fra Smedberg. Under Grenseløse Meråkerdager er både korpsmødre og korpsfedre med hele veien omtrent fra riggingen starter torsdag kveld til nedriggingen er ferdig seint søndag kveld.

Flytur og fest

I fjor var det litt færre enn årets 65 utstillere, men totalt cirka 1.000 besøkende innom arrangementet. Grenseløse-sjefen håper på minst like mange i helga.

– Det er det vi budsjetterer med. I tillegg til utstillere byr vi på både kafé, litt musikalsk stemning og opplevelser. Det blir en god del aktiviteter for både små og store utenfor hallene. Lørdag blir det også, nær sagt som vanlig, mulighet til å bli med på en helikoptertur over den flotte bygda, sier Gunnar Smedberg.

Og lørdag kveld blir det tradisjonen tro en grenseløs fest i Meråker samfunnshus. Quizlag skal få briljere med sine kunnskaper i halvannen time fra 20.30 før bandet Boost tar over showet og sørger for feststemning til de små timer på festen som arrangeres av IL Varden Meråker.