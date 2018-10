I kveld åpner de hallen igjen

Sist oppdatert 19/10/2018 kl 13:01

Fredag 19. oktober inviteres det på nytt til Åpen Hall i Skatvalshallen for 18. år på rad siden starten i 2001.

Leif Erling Kvaal og Gunnar Alstad har stått bak dette tilbudet hele tiden. Åpen Hall er en gratis og fri aktivitet i idrettshallen i tidsrommet 19.00 – 21.00 på fredagskveldene. Dette er et tilbud for ungdom fra 7. klasse og oppover.

Mange aktiviteter

– Det er fri aktivitet i hallen, men vi ser at de mest populære tilbudene er bordtennis, badminton og bruk av trampoline. Det er også rom for å spille fotball og volleyball. Og ikke minst er det godt rom for å slappe av på «tjukassen» i samtale med venner.

– Hvordan har oppslutningen vært om dette tilbudet?

– Vi kan se tilbake på stor oppslutning i alle år. På det meste har det vært 50-60 ungdommer i hallen, men aktiviteten varierer fra år til år.

Møteplass

– Hva er typisk for dette opplegget?

– Dette er en møteplass for ungdom fredag kveld. Vi kan godt snakke om et såkalt «lavterskeltilbud». Det betyr at ungdommene kan komme som de er. Her er det ikke noe krav til treningsutstyr for å delta. Du kan engasjere deg i de klærne du står og går i.

– Hvem har hånd om organiseringen på disse kveldene?

– Dette ordner ungdommene sjøl. De velger aktiviteter. Leif Erling og jeg er til stede for å hjelpe til om det skulle være noe. Og vi deltar gjerne på aktivitetene sammen med de unge, sier Gunnar Alstad som fortsatt har en liten forkjærlighet for volleyball.

– Det er alltid spennende å starte om høsten. Kommer det mange i kveld? Kommer du? sier Gunnar Alstad som setter stor pris på «Åpen Hall» sammen med Leif Erling Kvaal.