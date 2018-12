Idyll som alle kan nå

Området rundt både Litj-Rennen og Stor-Rennen er attraktive områder for friluftsfolk.

I dag trekker vel dette terrenget mest trimmere, jegere og ikke minst fiskere. Når du har lagt bak deg det bratteste partiet fra bommen på «Næverveien» har du lettgått terreng til Stor-Rennen. Og ikke bare det, veien er også svært idyllisk.

Stor-Rennen har hatt ord på seg de senere årene, for å være et over gjennomsnittet bra fiskevann, og ønsker du å overnatte her inne, og ikke orker å bære med deg telt, kan du låne Rennbua, ikke noe dårlig tilbud.

Fra tidligere tider var det en helt annen aktivitet her inne enn ren fritidssyssel. Blant annet var området her underlagt en ganske stor industriaktivitet. For da Mostadmark jernverk startet opp i 1653 kom mye av malmen fra Grønnligruva, som ligger bare kort vei herfra. Videre ligger de gamle gruvene som perler på en snor langs veien som går innover til setrene like vest for Værnestjønna og Grønnlivatna.

Her foregikk da alt som hører under gruvedrift, som framkjøring av kis og kullbrenning. Lengre bak i tid ble det nok også både brent tjære og jernvinne, slik det var i alle andre bygder. I dag ligger området uten de store inngrep fra industrien, men har uten tvil sin store verdi i form av et meget brukt friluftsområde.

Vi tok vår niste og rast på et svaberg ved Stor-Rennen i et strålende vær. Men om du ikke er motivert for å traske innover til Stor-Rennen, har du en annen god mulighet til å ta en pust i idylliske omgivelser, og da tenker vi på rasteplassen ved Koltjønna. Her har det blitt riktig bra. Bålplass, grillplass, gapahuk som er god å finne hvis det er ruskvær, fiskeplass tilrettelagt for rullestolbrukere, båt, samt et do når det trenges.

Slike steder har vi stor sans for. Det kreves så lite slit for på komme hit, så både småbarnsfamilier og andre som har litt begrenset mulighet til å gå lengre turer, også har en mulighet til å få litt naturfølelse.