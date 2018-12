Are Tronseth var høyaktuell til å ta over som trener i Levanger Fotballklubb, men i kveld ble det klart at årets Blink-trener ikke blir ny trener i 2. divisjonsklubben. I stedet er klubbens tidligere trener, svenske Magnus Powell tilbake som leder i Levanger FK. Dermed ble det en sesong borte fra Levanger for Powell.

Det var Trønder-Avisa som først meldte om nyheten.