Ikke uproblematisk med kommunale elsykler

Sist oppdatert 11/09/2018 kl 11:36

Miljøpartiet De Grønne ønsker å etablere en ordning der kommunalt ansatte får kjøpe seg elsykkel på avbetaling gjennom nedbetaling over lønnsslippen. Det viser seg at en slik ordning ikke er uproblematisk.

Det var i forrige kommunestyremøte Tommy Reinås fra MDG lanserte forslaget om en ordning der ansatte i Stjørdal kommune får kjøpe seg elsykkel med en nedbetalingsordning over tre år. En i utgangspunktet positiv ordfører Ivar Vigdenes ser noen utfordringer med å innføre denne typen ordning.

– Det er imidlertid flere både prinsipielle og praktiske spørsmål som kommer opp, både for den ansatte og for kommunen. Dette er noe som bør vurderes nærmere før endelig beslutning kan tas, svarte ordfører Vigdenes.

Han var innom både skattemessige konsekvenser for arbeidstakerne, at en slik ordning vil gi ekstra administrative arbeidsoppgaver og at et innkjøp må forholde seg til loven om offentlige anskaffelser.

– Det er naturlig å stille spørsmål ved om det er riktig bruk av kommunale ressurser innen både innkjøp, personal og lønn å legge til rette for og administrere en slik ordning, mener ordføreren som foreslo at rådmannen ser nærmere på saken og utreder nærmere. Dette fikk han tilslutning for fra samtlige medlemmer i kommunestyret. Reinås var blant disse.

– Jeg tror vi skal klare å komme på plass med en løsning på dette, sier Tommy Reinås.