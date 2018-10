Ingen midler til elektrifisering nå heller

I forslaget til statsbudsjett er det ikke avsatt midler til oppstart av elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen.

Dette er det som står å lese i samferdselsdepartementets budsjett om elektrifiseringsprosjektet:

«I Nasjonal transportplan 2018–2029 er det lagt opp til å elektrifisere Trønder- og Meråkerbanen. Elektrifisering alene gir imidlertid ikke mulighet for å øke frekvensen mellom Trondheim og Steinkjer. For å legge til rette for økt frekvens, skal ulike tiltak for kapasitetsutvidelse og tidsbesparelser utredes nærmere, herunder alternativer som kombinerer tiltak for økt frekvens med full og delvis elektrifisering. Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til videre planlegging for å tilpasse de foreliggende planene i 2019.»

Dette reagerer flere trønderske politikere sterkt på. Skatvalsbyggen Marit Arnstad uttaler til Trønder-Avisa at det er en skam at regjeringen ikke prioriterer Trønderbanen og Meråkerbanen i år heller. Til samme avis er det også en oppgitt fylkesrådmann Odd Inge Mjøen som mener dette må være verdens best planlagte jernbanestrekning.

– Hva mer er det å planlegge nå, spør Mjøen i Trønder-Avisa.