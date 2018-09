Ingen spor etter savnet 19-åring

Ingen nye observasjoner av savnet stjørdalsmann.

Den savnede 19-åringen fra Stjørdal ble formelt meldt savnet fredag, men politiet har ikke kommet særlig mye nærmere en løsning.

– Vi har kontaktet venner av 19-åringen, men vi skal fortsatt sjekke ut noen flere adresser, sier etterforskningsleder ved politiet i Værnesregionen, Annar Sparby fredag ettermiddag.

Sparby sier at det er ingen indikasjoner på at den unge mannen skal ha vært utsatt for noe kriminelt, men samtidig holder de fortsatt alle muligheter åpne.

– Vi sjekker elektroniske spor og vi ønsker at brukere i spillverdenen som pleier å spille med ham være observante, sier Sparby.

Pr. nå har ikke politiet noen formening om hva som eventuelt har skjedd eller hvor 19-åringen befinner seg.

– Siste konkrete observasjon er fortsatt fra torsdag morgen, sier etterforskningsleder Sparby.