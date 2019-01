Ingen store hopp i vente

– Nå har jeg nettopp solgt et rekkehus på Stjørdal til en pris over prisantydning, sier en fornøyd daglig leder hos Heimdal Eiendomsmegling i Stjørdal, Thomas Johnsen.

– Det var en times visning på mandag melllom kl. 17-18 med bra oppmøte og fin interesse. Tre av de frammøtte ville være med videre som budgivere og la inn bud. Etter en budrunde var boligen solgt innen tirsdag kl. 12.00. Det var en ryddig og fin prosess.

– Hvor mange visninger har det vært i år?

– Hittil i år har vi så langt hatt totalt åtte visninger og solgt tre boliger på under ei arbeidsuke. Derfor er vi godt fornøyd med den lovende starten på det nye året. Det er mange spekulasjoner og meninger om boligmarkedet.

– Hvordan er utsiktene for Stjørdal?

– For å si det enkelt; vi frykter ikke er dårligere marked i Stjørdal i det kommende året. Både Stjørdal og Trøndelag kan se tilbake på et moderat år i 2018 med tanke på prisvekst. Vi i Heimdal Eiendomsmegling regner med at også 2019 blir møtt uten store prisbevegelser. Derfor snakker vi om et relativt forutsigbart boligmarked uten brå innslag.

– Hvordan er det for kjøpere og selgere?

– For de som selger og kjøper bolig etter et behov i bosituasjonen uten tanker på boligspekulasjon eller prisvekst, vil jeg si at de går et godt år i møte. For de trenger ikke å være så redd for små bevegelser i markedet enten de blir oppfattet som positive eller negative.

For i en totalsituasjon betyr ikke slik små bevegelser så mye. I det store bildet er det fint med prisstigning i boligmarked. For det skaper den egenkapitalen folk vil trenge når de får lyst til å kjøpe enten en større eller en nyere bolig i en litt høyere kostnadsklasse.

– Andre råd?

– Det er et godt råd å vurdere boligkjøp opp mot stabile inntektsforhold. For et boligkjøp vil bety faste utgifter over lang tid. Da gjelder det å ha inntekter som kan dekke det nye behovet.

– Hva med ungdom som ønsker å gå inn i boligmarkedet?

– Spar på BSU! Det sier eiendomsmegler Thomas Johnsen med ettertrykk. – Som en generell regel vil jeg si at alle monner drar. Det er ingen grunn til å bli deprimert om egenkapitalen ikke skulle vokse seg altfor stor i første omgang. For det finnes muligheter for å oppnå en positiv løsning dersom banken ser at du har gode holdninger med en vilje til å spare noe. Ellers er det ingen ulempe å ha et godt forhold til nære slektninger som kan støtte for å realisere et første boligkjøp. For når du først er inne på markedet, blir vegen videre unektelig lettere. Oppsummert kan vi si: Alt tyder på at vi er i ferd med å gå inn i et relativt normalt år med moderat prisstigning på nivå med den generelle investeringen. For slike prisbevegelser erdet normale. For det er slett ikke normalt med 10 % prisstigning slik vi har opplevd enkelte år, sier Thomas Johnsen som fastslår:

– I bransjen setter vi pris på stabile forhold uten de største overraskelsene!