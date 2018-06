Ingrid (24) starter egen praksis

– Helt siden jeg begynte å trene ved Hell Treningsstudio for fem år siden har jeg drømt om å starte opp som fysioterapeut her, forteller Ingrid Avelsgaard, som studerte fysioterapi ved NTNU i Trondheim.

I fjor vår gjorde hun unna turnustjenesten blant annet ved Meråker Kurbad, og kunne starte som fysioterapeut. Første stopp ble Femme Aktiv i Trondheim, hvor hun fortsatt jobber og skal jobbe i fremtiden.

– I første omgang blir jobben på Hell ved siden av arbeidet i Trondheim, men så får vi se etter hvert. Nå er planen å starte opp 20. august, sier Avelsgaard.

Sammen med samboeren Karstein Sletvold bor hun i Fosslia, og pendler til og fra Trondheim daglig. Meningen er at tilbudet på Hell skal tilpasses både kundenes behov og sin egen arbeidstid.

– Noen ganger jobber jeg kveldstid i Trondheim, og kan da gjøre unna behandlinger på formiddagen her. Andre ganger kan jeg stille opp på kveldstid, og kombinere det med egen trening. Jeg bor tross alt bare fem minutter unna, sier hun.

Mammatrener

I tillegg til å være utdannet som fysioterapeut, har Avelsgaard spesialisert seg som gravidinstruktør, som betyr at hun følger opp kvinnene både før og etter fødselen.

– Jeg tilbyr alle former for behandling, og synes det er moro med variasjon selv om jeg har spesialisert meg innen trening for gravide og mødre som nettopp har fått barn, sier hun.

Avelsgaard har selv ingen barn, og kan derfor jobbe mye.

– Hvis det skulle ta av her, er jeg innstilt på å jobbe mye for å dekke opp behovet, sier 24-åringen, som flyttet fra Steinkjer til Skjelstadmarka i 2002. På landsbygda fattet hun raskt interesse for jakt og friluftsliv.

– Som selvstendig næringsdrivende er man alltid påkoblet, og da er det godt å komme seg ut i naturen på elgjakt og koble helt av. Jeg er med i Våtlandet jaktlag i Sona, og holdt nesten på å skyte en kalv i fjor. Det er det nærmeste jeg har vært å felle en elg, sier hun smilende.

(Saken fortsetter under bildet)

– Kjempepositivt

Steinar Thyholdt er én av to eiere av Hell Treningsstudio, og er svært tilfreds med at de nå kan tilby fysioterapitjenester.

– Ingrid er etterlengtet. Tidligere måtte vi sende kundene ut av huset. Nå kan de få tilbudet her, og for oss er dette kjempepositivt, sier han.

Han mener det er gunstig at det nettopp er Avelsgaard som starter praksis i lokalene til treningssenteret.

– Ingrid er godt kjent ettersom hun har trent hos oss i mange år, og har i så måte alle fordeler ved å starte her. Samtidig skal vi henne muligheten til å etablere seg godt i Stjørdal slik at hun kan bli en anerkjent fysioterapeut, sier Thyholdt.

Han tror behovet er stort.

– Vi har både vanlige mosjonister som av og til trenger behandling, og treningskunder via kommunen og Helse Midt-Norge som helt sikkert vil benytte seg av hennes kompetanse, sier han.