Ingunns store jaktdag

Sist oppdatert 11/06/2018 kl 22:00

– Helt rått. Jeg var ikke skjelven i det hele tatt og traff med ett velplassert skudd.

Ingunn Renå (53) fra Stjørdal har det siste døgnet hatt en av sitt livs aller største opplevelser. En time etter at hun satte seg på bjørnepost i Canada fikk hun storfangsten.

Sammen med samboer Hans Morten Evjemo befinner Ingunn Renå seg i Canada.

– Hans var her for to år siden, så for ett år siden bestemte vi at vi tar en tur til Canada. Nå fikk jeg muligheten og den tok jeg virkelig, sier Ingunn Renå.

Bamsen datt en time etter at de kom på post søndag.

– Jeg fantes ikke redd, bare spent på hva som ventet meg. Innskytingen var perfekt, så da var jeg klar for jakt. Jeg hadde med meg en mann som satt sammen med meg på posten. Opplevelsen; det var bare helt rått. Jeg var ikke skjelven i det hele tatt og jeg fikk skryt av opptreden på post. Bamsen datt etter ett velplassert skudd, forteller en oppglødd 53-åring.

Godt og vel ett døgn etter den store opplevelsen begynner det å gå opp for stjørdalskvinnen hva hun har vært med på.

– Canadas villmark er helt rå, så nå blir det flere naturopplevelser og fisking for min del, sier Ingunn Renå.

Hun er stolt og fornøyd. Ikke minst fordi at hun har slitt med sykdom over lang tid.

– Denne turen har vært min gulrot i over ett år med sykdom, så dette ble en fantastisk opplevelse.

Jaktinteressen har hun hat en god stund, mye takket sin samboer Hans Morten Evjemo.

– Etter at jeg traff ham tok jeg jegerprøven for 15 år siden og har etter det fått være med på jakt. Det er råartig, og jeg jakter både småvilt og storvilt. Jeg har blant annet fått være med som gjestejeger på elglaget til min far og fått erfaring på den måten. Så jeg har plukket opp mye nyttig lærdom med årene, men det er fortsatt mye å lære, sier Ingunn Renå.