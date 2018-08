Innsats for andre som valgfag

Elever på valgfag «Innsats for andre» ved Hegra ungdomsskole skal utføre tjenester i lokalsamfunnet. Nå er de på utkikk etter personer eller lag og foreninger som trenger en hjelpende hånd.

De er ute og tilbyr sin egen hjelp og assistanse i nærmiljøet. Elevene ønsker å gjøre en innsats for andre. Gjennom valgfaget Innsats for andre får de også muligheten til å bli bedre kjent med et kommende yrkesliv.

– Vi er veldig klare for innsats og da gjerne i Hegra, Flora, Sona, Forradal og Skjelstadmark, sier Selma Bentzen Friheim på 9.-trinnet og Magnus Nesbø på 8.-trinnet ved Hegra ungdomsskole. De to har valgt et valgfag som kan glede andre. Innsats for andre er valgt av 38 elever fra alle tre trinn på skolen. Nå ønsker de oppdrag fra publikum og er klare for å hjelpe.

Data-hjelp til seniorer

– Hvilke arbeidsoppgaver kan dere utføre i nærmiljøet?

– Allerede har vi fått tildelt oppgaver som å gå turer med eldre personer eller å gjøre en innsats på barnehagen ved skolen. Andre skal ut og klippe plen i private hager i høst. Vi har også elever som er flinke på IT-tjenester og data, og de vil gjerne gi assistanse til seniorer, sier lærer Rachel Johansen som nå oppretter en egen Facebook-gruppe for valgfaggruppa. En gruppe elever tilbyr også Sal og Scene, som kan planlegge arrangement eller konserter. Nylig ble Barnas Aktivitetsdag arrangert på Hegra festning. Inntektene derfra gikk til Kreftforeningen.

Snømåking

– Kan man be om tjenester hos dere utover høsten og vinteren?

– Det er meningen at vi tar mange forskjellige oppdrag. Vi ønsker å stå til tjeneste. Når snøen faller til vinteren kan vi kanskje rydde litt snø også. Høstens lauv faller vel først, og vi kan gjerne dra ut på oppdrag i hagen hos folk. Ta kontakt med skolen så ser vi hva vi kan bidra med, oppfordrer Selma Bentzen Friheim på 9. trinn og Magnus Nesbø på 8.trinn ved Hegra ungdomsskole.

Skolen og elevene på valgfag kan kontaktes ved å sende mail til: rachel.johansen@stjordal.kommune.no. Eller Facebook: Innsats for andre-Hegra ungdomsskole.