Integreringssjef på fotballbanen

Sissel S. Bekkelund brenner litt ekstra for flest mulig på fotballbanen. Nå jobber hun aktivt med integrering av både barn, ungdommer og foreldre i Tangmoen IL.

– Det er halvannet år siden jeg ble spurt om å ta den oppgaven. Vi har ikke kommet så langt som jeg hadde ønsket, men vi er på vei, sier Sissel Bekkelund.

Hun står ved klubbhuset på Tangmoen stadion. Her samles omtrent 300 fotballspillere flere ganger i uka, og en stor andel av disse er av utenlandsk opprinnelse. Bekkelund har tatt på seg oppdraget med å få flest mulig av dem til å bli med lengst mulig på fotballbanen.

– Målet er at Tangmoen skal være en god klubb å komme til, uansett hvor man kommer fra. Her skal alle bli tatt godt imot. Selvfølgelig skal de spille fotball og utvikle seg som fotballspillere, men det er også viktig for oss å involvere og integrere spillerne og foreldrene i lokalsamfunnet, sier Bekkelund.

Forventninger i begge retninger

Så langt har hun stort sett vært til stede, snakket med og besøkt mange av ungdommene og deres foreldre. Planene er mange om å utvikle dette oppdraget ytterligere.

– Vi har fått oversatt et forventningsdokument til flere språk. Her handler det om hvilke forventninger vi har til foreldrene, men det handler også om hvilke forventninger de har til klubben.

– Hvilke forventninger har dere til spillere med annen enn norsk bakgrunn, og deres foreldre?

– Vi ønsker at foreldrene kommer innom banen vår og anlegget vårt. Så vi forventer vi at de backer opp ungene sine. Jeg personlig elsker dugnad, for da blir vi kjente på annen måte. Vi må bli flinkere til å involvere dem i dugnadskulturen, sier Bekkelund.

Stormøte med alle

Akkurat nå jobber «integreringssjefen» med planene om et storstilt foreldremøte der alle som er foreldre til spillere som ikke er fra Norge, inviteres.

– Da skal vi gå gjennom forventningene i begge retningene. Så handler det selvsagt en del om økonomi, transport og praktiske utfordringer. Vi har et godt samarbeid med flyktningetjenesten i kommunen, som har hjulpet oss godt på vei, både praktisk og med mange gode tips og råd om hvordan vi skal «angripe» utfordringene, sier Sissel Bekkelund.

Nesten ti prosent

Tangmoens leder for integrering er overbevist om at fotballbanen og -anlegget er en veldig bra arena for å møtes og bli kjent på tvers av alle grenser. Derfor har hun planer om fotballskoler på banen og treff i klubbhuset. Alle møtesteder er nyttige for både norske barn og ungdommer og innvandrerbarn.

– Det er masse vi kan gjøre, så vi skal ta det litt etter litt. Målet er å holde alle i klubben, sier Bekkelund, som sier at pr. i dag er det bortimot 25 spillere i Tangmoen med utenlandsk opprinnelse. Det er nesten ti prosent av det totale antall spillere, og et stort flertall av dem er gutter. Det er også en utfordring.

– Akkurat det er også noe vi tar på alvor. Det har nok med tradisjoner å gjøre, men vi ønsker oss også flere jenter med oss, sier Sissel Bekkelund.