Inviterer til 24-timers «kreftstafett»

Sist oppdatert 02/12/2018 kl 15:14

I september neste år møtes tusenvis av besøkende til «Stafett for livet» på Midtsandtangen. Nå starter de planleggingen av en Malvik-variant av verdens største non-profit-arrangement.

«Stafett for livet» er et 24-timers arrangement hvor man går sammen for å vise sin støtte med dem som er berørt av kreft. Dette skjer ved at familier, venner, skoler, foreninger, arbeidsplasser og andre grupperinger danner lag. Bak hvert lag er det en historie, et menneske som laget vil støtte eller minnes.

Første i Trøndelag

I 2018 ble det arrangert åtte stafetter i Norge, og Midtsandtangen i Malvik blir første stafett i Trøndelag. Distriktssjef i Kreftforeningen, Eva Faanes tror dette vil være en fantastisk arena for «Stafett for livet».

– Da vi skulle finne et sted for den første stafetten i Midt-Norge, så vi etter noe som kunne være en fin arena for dette arrangementet, et sted hvor dugnadsånden er sterk, og et sted som er sentralt til Trondheim, og da landet vi på at Malvik og Midtsandtangen er perfekt. Kommunen var også raskt ute med å gi positive tilbakemeldinger, forteller Faanes.

Håper på stor oppslutning

Eli Trøan fra Malvik kommune bekrefter at Malvik kommune ser fram til stafetten.

– Kommunen har stilt Midtsandtangen til rådighet til dette arrangementet, noe som vi tror vil bli en flott ramme rundt «Stafett for livet». Vi håper også at det vil sette Malvik og Midtsandtangen på kartet for flere i hele regionen.

– Vi håper absolutt at folk fra hele regionen har lyst til å støtte opp om «Stafett for livet», bekrefter Eva Faanes. – Både som deltakere eller ved å være med å arrangere stafetten.

Trenger frivillige

Selve stafetten vil gå av stabelen først i september 2019, men for å komme i gang med planleggingen inviterer Kreftforeningen til et informasjonsmøte om «Stafett for livet» i kantina på rådhuset i Hommelvik den 6. desember.

– For å kunne gjennomføre et arrangement som varer i 24 timer med flere tusen besøkende, har vi behov for hjelp og frivillige til både store og små oppgaver, forteller Hidle Wormdahl, som er rådgiver for Kreftforeningen og kontaktperson for «Stafett for livet».

– Man kan gjøre alt fra å være frivillig på dagen, hjelpe til med matservering, skaffe underholdning til arrangementet, markedsføring eller logistikk. Vi trenger både de som kan engasjere seg litt og de som vil engasjere seg mye, sier hun, og oppfordrer dermed alle som er nysgjerrig på hva «Stafett for livet» er til å komme på informasjonsmøte.

Det første «Stafett for Livet»-arrangementet i Norge ble arrangert på Randaberg september 2017, og var et samarbeid mellom Kreftforeningen og American Cancer Society. I 2018 ble det arrangert åtte «Stafett for livet» i Norge. 379 lag med 12.982 deltakere var med, i tillegg til nesten 13.000 besøkende som var innom, så betyr det at over 25.000 personer opplevd en «Stafett for livet» i løpet av det siste året.