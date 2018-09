Inviterer til folkemøte

Torsdag kveld arrangeres det et informasjonsmøte om høstens store militærøvelse, Trident Juncture.

Forsvaret, sammen med politiet, inviterer innbyggerne i Stjørdal kommune, og spesielt naboene til garnisonen, til et informasjonsmøte om høstens store NATO-øvelse, Trident Juncture.

– Totalt 40.000 soldater og 10.000 tunge militære kjøretøy vil prege landsdelen i oktober og ukene før og etter. Stjørdalssamfunnet vil også få sin del av de militære gjestene når Norge skal være vert for den største NATO-øvelsen siden 1980-tallet, sier presseoffiser Rune Haarstad ved Værnes Garnison.

Møtet foregår torsdag kveld klokka 19.00. Oppmøte er i hovedporten ved Værnes Garnison.

– Under denne øvelsen vil også Værnes igjen bli hovedbase for helikopter og opp mot 5.000 soldater vil bli forlagt inne på Værnes og på Frigården. I tillegg vil cirka 20.000 soldater komme innom Værnes for så å bli kjørt ut til øvingsområdet. Det er nesten halvparten av soldatene som deltar, sier Haarstad.

Han forteller at Forsvaret og politiet vil gjøre sitt beste for å gi informasjon om blant annet trafikksituasjonen, miljøvern og sikkerhet knyttet til øvelsen i nærområdet.

– Sett av en drøy time og møtt opp i hovedporten til Værnes Garnison, oppfordrer Haarstad.