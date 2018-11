Inviterer til julekonsert

Sist oppdatert 14/11/2018 kl 07:42

Musikklaget Klang på Frosta skal arrangere sin julekonsert i Frosta kirke. Luftforsvarets musikkorps og solist på tuba, Øystein Baadsvik skal sammen skape en spesiell og nydelig julekonsert.

Det er andre år på rad at Musikklaget Klang på Frosta fyller kirka med musikk fra Luftforsvarets musikkorps. Den 17. desember er det klart for konsert i kirka igjen med plass til over 500 tilskuere. Kjent som en av Skandinavias beste tubaister er Øystein Baadsvik, som nå er bosatt på Frosta med sin kone. Lokal arrangør Klang, har store forhåpninger til den kommende konserten.

– Vi har vært veldig heldige

– Vi har igjen vært veldig heldige som nå får både hovedkonserten til Luftforsvarets Musikkorps hit sammen med solist på tuba Øystein Baadsvik, sier Erling Hagen og Arild Axelsen fra Musikklaget Klang på Frosta. Fjorårets konsert ble veldig godt mottatt av publikum, og i år blir det på nytt et repertoar med julens mange melodier. Når Baadsvik fra Byneset i Trondheim nå har fast bosted på Frosta, finner han det også greit å instruere under øvelsene før konserten. Tuba-spilleren som har rundt 200 reisedøgn i året, og opptrer sammen med verdens ledende filharmoniske orkester, gleder seg til å møte Luftforsvarets musikkorps til både øvelser og konsert.

På repertoaret står blant annet «Ave Maria», «Mary s Boychild», «Betlehems Stjerne», «O helga Natt», «Mitt hjerte alltid vanker» «Deilig er jorden» og utdrag fra Nøtteknekkersviten med Overture. Det er et meget vitalt korps fra Luftforsvaret som denne gang møter publikum i Frosta kirke. Medlem og spilende utøver på klarinett, Jan Inge Moksnes synes det er stor stas å kunne få spille i egen kommune og i Frosta kirke.

– Flott akustikk

– Vi har ei kirke med en flott akustikk, ei kirke vi er stolte av og som flere nå forhåpentligvis vil besøke under vår kommende konsert. Vi snakker her om hovedkonserten til Luftforsvarets musikkorps, og sammen med solist Øystein Baadsvik på tuba skal vi skape skikkelig julestemning, sier Jan Inge Moksnes, som selv startet på kulturskole og i korps på Frosta i guttedagene.

Øystein Baadsvik hadde før pressekonferansen nettopp ankommet fra konsert i USA. Han har flere ganger spilt med filharmonien i Stockholm, og Baadsvik lever av å spille sin musikk verden rundt. Nå inntar han 17. desember kirka på Frosta sammen med eminente musikere fra Luftforsvarets musikkorps. Billetter, kroner 200, kan reserveres på e-post til Musikklaget Klang, eller kjøpe på døren ved inngang.