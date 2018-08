Inviterer til seniordag

Under uka med Byfest i Stjørdal arrangeres Seniordag på Torget. Torsdag denne uka står Stjørdal Seniorforum som arrangør når Pers spellmenn underholder med sin unge gjesteartist.

Torsdag 16. august skal den voksne befolkning ha sitt eget arrangement på Torget i Stjørdal. Det blir underholdning og dans når trekløveret Pers spellmenn som består av Per Olaf Green, Øyvind Arnesen og Ole Ivar Teigen kommer. De tre får besøk av den unge gjesteartisten Anna fra Trondheim. Trubadurene og spillemennene starter med første låt klokken 12.00 på Torgets utescene. Åse Nordgård, Ambjørg og Ole Myrbekk er sentrale bak planleggingen, og vil tilby salg av både mat og drikke.

Mellom servering av kanelsnurrer og kaker fra Eidum Gårdsbakeri, blir det linedance og kanskje mulighet for en svingom til kjære, kjente toner. Opptreden fra Seniordansen er allerede varslet og i pausene selges lodd med sjanser for å vinne fine premier.

– Vi har flere billetter til arrangement som skal loddes ut. Det er gratis billetter til foredrag og Pe-Torsa-uteteater i Lierne og det er to billetter til Blues in Hell sin seniorblues 31. august på Scandic Hell Hotel. Vi har også for utlodning to billetter til gratis kinoforestilling i Kimen Kino, sier Åse Nordgård og Ambjørg Myrbekk. Ole Myrbekk oppfordrer til å møte opp på Torget kommende torsdag. Blir været altfor ille, har arrangørene muligheter til å trekke innendørs.